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общество

Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре

Фото Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре
Фото Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре

Фото: Pixabay.com

Новосибирец обвинил популярный бар в запрете исполнять песню про российского президента.

В Новосибирске посетитель одного из популярных баров в центре города заявил, что ему с компанией запретили исполнять песню коллектива «Поющие вместе» «Такого как Путин». Об этом горожанин написал в отзыве на сервисе Flamp.

«Заказали пару раз песни и после очередного заказа нам сказали что, песню «такого как путин» мы включать не будем, видите ли не поддерживают они политику нашего президента. Администрация клуба сказала, что это песня политическая, ее петь нельзя. Забавно... все у нас в стране происходит», — написал пользователь по имени Сергей.

В отзывах на том же сервисе уже появились другие комментаторы, не поддерживающие политику бара. Одна из пользовательниц обратилась к заведению с советом:

Фото Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре 2

Сам бар в отзыва никак не прокомментировал заявления посетителей.

Напомним, ранее в Новосибирске мужчина получил 9 лет тюрьмы за разбой возле бара «Доски».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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