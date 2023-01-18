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общество

Житель Тюмени разводится с женой из-за смены пола

Фото Житель Тюмени разводится с женой из-за смены пола
Фото Житель Тюмени разводится с женой из-за смены пола

Freepik, authors: Cunaplus_M.Faba

Смена пола жителя Тюмени может стать основанием для расторжения брака.

В Центральный районный суд Тюмени обратился прокурор с заявлением о признании брака недействительным в связи с тем, что один из супругов сменил пол, пишет МегаТюмень.

«Этот факт был установлен после проверки прокурором информации от городского ЗАГСа, в которой указано, что 33-летний мужчина обратился с заявлением о смене ФИО и пола с мужского на женский», — сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно российскому Семейному кодексу , регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины. Именно поэтому смена пола одного из супругов может стать основанием для расторжения брака.

Напомним, назван возраст, в котором пары разводятся чаще всего.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

брак
мужчина
развод
пол
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