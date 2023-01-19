Администрация Ордынского района выделила 1,9 миллиона рублей из бюджета на покупку внедорожника

Фото: Freepik.com

В Ордынском районе потратят почти 2 миллиона рублей на внедорожник.

Администрация Ордынского района объявила конкурсный аукцион на закупку внедорожника по цене до 1,9 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Конкретная марка и модель машины не указана. При этом у автомобиля есть конкретные требования — чиновники хотят получить автоматическую коробку передач, двигатель мощностью 150-200 лошадиных сил и объёмом 2-3 тысячи кубических сантиметров.

Также указано, что автомобиль должен быть новым — год производства не позднее 2022.

Другие требования — мультимедийная система с дисплеем, возможность использования камеры заднего вида и детских кресел.

Чтобы принять участие в аукционе, нужно успеть подать заявку до 26 января. При успешном конкурсе деньги на покупку машины выделят из бюджета Ордынского района.

Ранее Сиб.фм проводил экспедицию по Ордынскому району и показывал его достопримечательности: дойных коров, благодатную землю и «ордынскую роспись».