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общество

Администрация Ордынского района выделила 1,9 миллиона рублей из бюджета на покупку внедорожника

Фото Администрация Ордынского района выделила 1,9 миллиона рублей из бюджета на покупку внедорожника
Фото Администрация Ордынского района выделила 1,9 миллиона рублей из бюджета на покупку внедорожника

Фото: Freepik.com

В Ордынском районе потратят почти 2 миллиона рублей на внедорожник.

Администрация Ордынского района объявила конкурсный аукцион на закупку внедорожника по цене до 1,9 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Конкретная марка и модель машины не указана. При этом у автомобиля есть конкретные требования — чиновники хотят получить автоматическую коробку передач, двигатель мощностью 150-200 лошадиных сил и объёмом 2-3 тысячи кубических сантиметров.

Также указано, что автомобиль должен быть новым — год производства не позднее 2022.

Другие требования — мультимедийная система с дисплеем, возможность использования камеры заднего вида и детских кресел.

Чтобы принять участие в аукционе, нужно успеть подать заявку до 26 января. При успешном конкурсе деньги на покупку машины выделят из бюджета Ордынского района.

Ранее Сиб.фм проводил экспедицию по Ордынскому району и показывал его достопримечательности: дойных коров, благодатную землю и «ордынскую роспись».

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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