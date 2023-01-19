Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

экономика

Андрей Травников: увеличение объемов производства - вклад в повышение эффективности военнослужащих СВО

Фото Андрей Травников: увеличение объемов производства - вклад в повышение эффективности военнослужащих СВО
Фото Андрей Травников: увеличение объемов производства - вклад в повышение эффективности военнослужащих СВО

Фото nso.ru

Новосибирских военных обеспечили приборами ночного видения местного производства. За полгода предприятие в разы увеличило выпуск электронно-оптических приборов. На выездном совещании на площадке АО «Катод» губернатор Андрей Травников обсудил вопросы поддержки воинских подразделений, участвующих в СВО.

«Катод» — это высокотехнологичное предприятие с собственной научной базой, которое тесно сотрудничает в разработках и исследованиях с институтами СО РАН. Предприятие ведет разработку и выпуск оптикоэлектронных приборов и комплектующих. К примеру, серийный выпуск ЭОП 3-го поколения сегодня налажен только в двух странах: в России – на «Катоде» и в США.

Для поддержки таких предприятий в Новосибирской области есть ряд программ и инструментов, утвержденных Правительством региона, уточнил заместитель Губернатора Сергей Семка.

Также Андрей Травников провел в Правительстве региона совещание по вопросам содействия и координации усилий по обеспечению поставок имущества и оказания услуг воинским подразделениям СВО.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

Правительство Новосибирской области
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15030
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
12030
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10795
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
10451
Крещение Господне 2023: новые красивые открытки для православных
9285
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8247
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8199
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты