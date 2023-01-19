Андрей Травников: увеличение объемов производства - вклад в повышение эффективности военнослужащих СВО

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Новосибирских военных обеспечили приборами ночного видения местного производства. За полгода предприятие в разы увеличило выпуск электронно-оптических приборов. На выездном совещании на площадке АО «Катод» губернатор Андрей Травников обсудил вопросы поддержки воинских подразделений, участвующих в СВО.

«Катод» — это высокотехнологичное предприятие с собственной научной базой, которое тесно сотрудничает в разработках и исследованиях с институтами СО РАН. Предприятие ведет разработку и выпуск оптикоэлектронных приборов и комплектующих. К примеру, серийный выпуск ЭОП 3-го поколения сегодня налажен только в двух странах: в России – на «Катоде» и в США.

Для поддержки таких предприятий в Новосибирской области есть ряд программ и инструментов, утвержденных Правительством региона, уточнил заместитель Губернатора Сергей Семка.

Также Андрей Травников провел в Правительстве региона совещание по вопросам содействия и координации усилий по обеспечению поставок имущества и оказания услуг воинским подразделениям СВО.