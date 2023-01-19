Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

бизнес недвижимость экономика общество

Федеральные застройщики растут за счёт Новосибирска

Фото Федеральные застройщики растут за счёт Новосибирска
Фото Федеральные застройщики растут за счёт Новосибирска

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев прокомментировал рост числа застройщиков в Новосибирской области.

По мнению аналитика, Новосибирская область — хорошая локация для развития застройщиков. На сегодняшний день в области работают 6 федеральных компаний, в тоже время две Новосибирские компании вышли в другие регионы. Алтайский застройщик Союз, закрепившись в Новосибирске в условиях жесткой конкуренции, сегодня осваивает и Ленинградскую область.

Через покупку Стройтреста 43 два года назад в регион пришла ГК Астон, застройщик пока не занимает в области лидирующих позиций, но уже в 10-ке по объемам продаж в своём сегменте и достроил 3 проблемных объекта.

«На 01.01.2023 в ТОП 200 крупнейших застройщиков РФ входит 10 застройщиков, представленных в Новосибирске, а компании Брусника, Расцветай и ТДСК в ТОП 50», — отметил Николаев.

Фото Федеральные застройщики растут за счёт Новосибирска 2

Самый высокий прирост задела показала ГК Расцветай, рост объёма строительства ГК Томская ДСК скорее технический, компанию до сих пор не видит ДОМ РФ, так как застройщик возводит объекты за собственные средства и даже теоретически не может иметь обманутых дольщиков.

Фото Федеральные застройщики растут за счёт Новосибирска 3

Если учитывать суммарный объём ввода по всем регионам, то на первом месте с показателем 148,2 тысяч квадратов будет компания Брусника.

«В течение года на Новосибирском рынке появится ещё один крупный игрок федерального уровня, а здоровая конкуренция между застройщиками всегда работает на пользу Новосибирска и горожан», — резюмировал аналитика.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

недвижимость
аналитика рынка
застройщики
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15001
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
12002
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10764
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
9268
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8609
Крещение Господне 2023: новые красивые открытки для православных
8232
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8191
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты