Федеральные застройщики растут за счёт Новосибирска

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев прокомментировал рост числа застройщиков в Новосибирской области.

По мнению аналитика, Новосибирская область — хорошая локация для развития застройщиков. На сегодняшний день в области работают 6 федеральных компаний, в тоже время две Новосибирские компании вышли в другие регионы. Алтайский застройщик Союз, закрепившись в Новосибирске в условиях жесткой конкуренции, сегодня осваивает и Ленинградскую область.

Через покупку Стройтреста 43 два года назад в регион пришла ГК Астон, застройщик пока не занимает в области лидирующих позиций, но уже в 10-ке по объемам продаж в своём сегменте и достроил 3 проблемных объекта.

«На 01.01.2023 в ТОП 200 крупнейших застройщиков РФ входит 10 застройщиков, представленных в Новосибирске, а компании Брусника, Расцветай и ТДСК в ТОП 50», — отметил Николаев.

Самый высокий прирост задела показала ГК Расцветай, рост объёма строительства ГК Томская ДСК скорее технический, компанию до сих пор не видит ДОМ РФ, так как застройщик возводит объекты за собственные средства и даже теоретически не может иметь обманутых дольщиков.

Если учитывать суммарный объём ввода по всем регионам, то на первом месте с показателем 148,2 тысяч квадратов будет компания Брусника.

«В течение года на Новосибирском рынке появится ещё один крупный игрок федерального уровня, а здоровая конкуренция между застройщиками всегда работает на пользу Новосибирска и горожан», — резюмировал аналитика.