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общество

Глава строительного комитета Заксобрания Новосибирской области Терепа сложил полномочия

Фото Глава строительного комитета Заксобрания Новосибирской области Терепа сложил полномочия
Фото Глава строительного комитета Заксобрания Новосибирской области Терепа сложил полномочия

Фото: zsnso.ru

Глава комитета Заксобрания Новосибирской области Терепа написал заявление об уходе с должности.

Александр Терепа собирается покинуть должность начальника строительного комитета Заксобрания НСО и уже написал заявление об уходе. Об этом сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на самого парламентария.

По словам Терепы, основной причиной сдачи полномочий стало увеличение нагрузки на этой должности и переход на новую.

«Основная причина — исполнение моих полномочий на посту главы новой структуры — новосибирского отделения Социального фонда РФ. На пенсионный Фонд и Фонд социального страхования в этом году возложены дополнительные нагрузки по выплатам и доплатам различным социальным категориям населения, это подразумевает значительное расширение круга моих должностных обязанностей», — сообщил депутат изданию.

Решение депутата поддержали члены комитета по госполитике. На должность главы строительного комитета планирует выдвинуться парламентарий Олег Подойма.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутаты утвердили бюджет Новосибирской области с дефицитом 45 миллиардов рублей.

Также в Заксобрании Новосибирской области наградили лучших участников экологического проекта по сбору вторсырья.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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