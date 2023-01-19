Глава строительного комитета Заксобрания Новосибирской области Терепа сложил полномочия

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Глава комитета Заксобрания Новосибирской области Терепа написал заявление об уходе с должности.

Александр Терепа собирается покинуть должность начальника строительного комитета Заксобрания НСО и уже написал заявление об уходе. Об этом сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на самого парламентария.

По словам Терепы, основной причиной сдачи полномочий стало увеличение нагрузки на этой должности и переход на новую.

«Основная причина — исполнение моих полномочий на посту главы новой структуры — новосибирского отделения Социального фонда РФ. На пенсионный Фонд и Фонд социального страхования в этом году возложены дополнительные нагрузки по выплатам и доплатам различным социальным категориям населения, это подразумевает значительное расширение круга моих должностных обязанностей», — сообщил депутат изданию.

Решение депутата поддержали члены комитета по госполитике. На должность главы строительного комитета планирует выдвинуться парламентарий Олег Подойма.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутаты утвердили бюджет Новосибирской области с дефицитом 45 миллиардов рублей.

Также в Заксобрании Новосибирской области наградили лучших участников экологического проекта по сбору вторсырья.