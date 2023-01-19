Красивые открытки к Крещению 19 января 2023: стихи и поздравления для православных

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В четверг, 19 января 2023 года все православные будут отмечать праздник Крещение Господне. В этот день во всех храмах совершается обряд водосвятия. Также люди, очищаясь от греха, окунаются в прорубь со святой крещенской водой, славят Господа и поздравляют друг друга с праздником Крещения 2022. Для вас мы собрали лучшие православные поздравления в стихах и красивые открытки к празднику.

Пусть морозы на Крещенье

Принесут благословенье,

Теплоту, уют, Ваш дом —

Пусть наполнится добром

Мысли, чувства и сердца.

Соберется пусть родня.

Пусть нагрянет в дом веселье

В этот праздник на Крещенье.

Мороз Крещенский сказкой станет,

Подарит много серебра,

Пусть ночь прекрасная настанет,

Приятной будет и вода.

Желаю я здоровья много,

Побольше денег и тепла,

И счастья светлого, большого,

Чтоб жизнь прекрасною была!

С Крещением! Пусть станет

На сердце вмиг светло,

Душа пусть излучает,

Даря другим, тепло!

Водой святой умойся,

Печали все пройдут,

Вперёд идти не бойся,

Мечты тебя там ждут!

Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от Вас угрозы.

И болезни стороной

Обходить Вас точно будут,

В этом и сомнений нет,

Ведь воды крещенской чудо

Бережет Вас от всех бед!

Святой водою Божья благодать

На вас сойдет и вас сопровождать

Пусть будет круглый год, и на Крещенье

Примите искренние наши поздравленья.

Пусть будем дом ваш самой полной чашей,

Чтоб было все, что нужно, в жизни вашей,

Чтоб не болели, чтобы мирно жили,

И с нами так, как прежде, вы дружили!

В морозное Крещение

Вода чистая для вас, святая

Даст Божие всем прощение,

На жизнь благословляя!

Пусть счастья будет много,

Пусть вам во всем везет!

И зимняя чудесная дорога

Любовь вам принесет!

Пусть тебе Господне Крещение

Принесет добра очень много,

И, конечно, грешков искупление,

Только главное — верь всегда в Бога!

Я желаю скорей искупаться,

Чтоб очистить и душу, и тело,

Море сил, здоровья набраться

Чтоб душа от радости пела!

Поздравляем с Крещеньем Господним,

Чудным праздником чистой души.

Пожелаем быть вечно свободным

От грехов, злотворений, и лжи.

Пусть свеча негасимая веры,

Не угаснет, тепло подарит,

А святое Богоявленье

Путь добра и любви озарит.

В этот день погода зимняя

Как всегда, несет с собой

Пожелания взаимные,

Общий радостный настрой!

Стол блистает угощением –

Праздновать уже пора...

Поздравляем вас с Крещением!

Счастья, радости, добра!

Пускай чудесное Крещение

Мир наполняет добротой!

Души и тела очищение

Желаю в этот день святой!

Пускай Господь здоровья много

Тебе и близким всем пошлет!

Желаю я всего благого,

Живи счастливо, без забот!

Великого Крещенья праздник

Сегодня празднует страна.

И много слов хороших, разных,

Хочу вам пожелать сполна:

Чтоб радостью всегда светились

Глаза, душа, улыбка, плоть!

Чтоб сны цветные только снились,

И да поможет вам Господь!