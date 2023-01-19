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Красивые открытки к Крещению 19 января 2023: стихи и поздравления для православных

Фото Красивые открытки к Крещению 19 января 2023: стихи и поздравления для православных
Фото Красивые открытки к Крещению 19 января 2023: стихи и поздравления для православных

Фото: pixabay.com

В четверг, 19 января 2023 года все православные будут отмечать праздник Крещение Господне. В этот день во всех храмах совершается обряд водосвятия. Также люди, очищаясь от греха, окунаются в прорубь со святой крещенской водой, славят Господа и поздравляют друг друга с праздником Крещения 2022. Для вас мы собрали лучшие православные поздравления в стихах и красивые открытки к празднику.

Фото Красивые открытки к Крещению 19 января 2023: стихи и поздравления для православных 2

Пусть морозы на Крещенье

Принесут благословенье,

Теплоту, уют, Ваш дом —

Пусть наполнится добром

Мысли, чувства и сердца.

Соберется пусть родня.

Пусть нагрянет в дом веселье

В этот праздник на Крещенье.

Фото Красивые открытки к Крещению 19 января 2023: стихи и поздравления для православных 3

Мороз Крещенский сказкой станет,

Подарит много серебра,

Пусть ночь прекрасная настанет,

Приятной будет и вода.

Желаю я здоровья много,

Побольше денег и тепла,

И счастья светлого, большого,

Чтоб жизнь прекрасною была!

Фото Красивые открытки к Крещению 19 января 2023: стихи и поздравления для православных 4

С Крещением! Пусть станет

На сердце вмиг светло,

Душа пусть излучает,

Даря другим, тепло!

Водой святой умойся,

Печали все пройдут,

Вперёд идти не бойся,

Мечты тебя там ждут!

Фото Красивые открытки к Крещению 19 января 2023: стихи и поздравления для православных 5

Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от Вас угрозы.

И болезни стороной

Обходить Вас точно будут,

В этом и сомнений нет,

Ведь воды крещенской чудо

Бережет Вас от всех бед!

Фото Красивые открытки к Крещению 19 января 2023: стихи и поздравления для православных 6

Святой водою Божья благодать

На вас сойдет и вас сопровождать

Пусть будет круглый год, и на Крещенье

Примите искренние наши поздравленья.

Пусть будем дом ваш самой полной чашей,

Чтоб было все, что нужно, в жизни вашей,

Чтоб не болели, чтобы мирно жили,

И с нами так, как прежде, вы дружили!

Фото Красивые открытки к Крещению 19 января 2023: стихи и поздравления для православных 7

В морозное Крещение

Вода чистая для вас, святая

Даст Божие всем прощение,

На жизнь благословляя!

Пусть счастья будет много,

Пусть вам во всем везет!

И зимняя чудесная дорога

Любовь вам принесет!

Фото Красивые открытки к Крещению 19 января 2023: стихи и поздравления для православных 8

Пусть тебе Господне Крещение

Принесет добра очень много,

И, конечно, грешков искупление,

Только главное — верь всегда в Бога!

Я желаю скорей искупаться,

Чтоб очистить и душу, и тело,

Море сил, здоровья набраться

Чтоб душа от радости пела!

Фото Красивые открытки к Крещению 19 января 2023: стихи и поздравления для православных 9

Поздравляем с Крещеньем Господним,

Чудным праздником чистой души.

Пожелаем быть вечно свободным

От грехов, злотворений, и лжи.

Пусть свеча негасимая веры,

Не угаснет, тепло подарит,

А святое Богоявленье

Путь добра и любви озарит.

Фото Красивые открытки к Крещению 19 января 2023: стихи и поздравления для православных 10

В этот день погода зимняя

Как всегда, несет с собой

Пожелания взаимные,

Общий радостный настрой!

Стол блистает угощением –

Праздновать уже пора...

Поздравляем вас с Крещением!

Счастья, радости, добра!

Фото Красивые открытки к Крещению 19 января 2023: стихи и поздравления для православных 11

Пускай чудесное Крещение

Мир наполняет добротой!

Души и тела очищение

Желаю в этот день святой!

Пускай Господь здоровья много

Тебе и близким всем пошлет!

Желаю я всего благого,

Живи счастливо, без забот!

Фото Красивые открытки к Крещению 19 января 2023: стихи и поздравления для православных 12

Великого Крещенья праздник

Сегодня празднует страна.

И много слов хороших, разных,

Хочу вам пожелать сполна:

Чтоб радостью всегда светились

Глаза, душа, улыбка, плоть!

Чтоб сны цветные только снились,

И да поможет вам Господь!

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Крещение
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Новосибирск
стихи
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