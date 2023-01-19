Крещение Господне 2023: новые красивые открытки для православных

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Крещение Господне — это православный праздник, который празднуют ежегодно 19 января. Этот день приурочен к знаменательному событию в истории христианства — крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Мы подготовили для вас красивые и душевные поздравления и открытки с Крещением Господним в прозе, то есть своими словами, которыми вы можете поздравить своих близких или друзей.

Поздравляю с прекрасным Крещением! Пусть жизнь течет бесконечной счастливой рекой, без резких поворотов и подводных камней. Пусть любовь близких людей окутает тебя теплой нежной пеленой внимания и заботы. А крещенские крепкие морозы закалят характер и не дают расслабляться в трудных жизненных ситуациях!

Сегодня спешу тебя поздравить с православным праздником! Пусть в Крещение сбудутся самые смелые и красивые мечты. Все печали и горести утекают в прошлое и никогда не находят обратной дороги. Пусть святая вода подарит живительные силы для работы и отдыха, новых открытий и приятных радостей!

Примите мои самые искренние и чистые поздравление в это Крещение! Пусть ваши глаза постоянно сияют от радостного предвкушения счастливой и благополучной жизни. Пусть сердце восторженно бьется от взаимной любви и нежности. И пусть ваше душевное состояние будет неизменно восхитительным и безмятежным!

Сегодня — Крещение Господне! Пусть этот светлый праздник отведет от тебя все печали, скорби и плохие мысли, смоет святой водой все грехи. С праздником!

Поздравляю с Крещением! Желаю нескончаемой бодрости духа и неугасаемого оптимизма. Пусть на душе будет каждый день легко и светло. Пусть мысли не омрачаются грустью. Близкие станут надежным тылом и опорой в жизни.

С Крещением Господним! Желаю иметь огромный запас здоровья, активности и молодости. Никогда не унывать, не поддаваться депрессивным мыслям. Верьте, что все будет хорошо, все получится, и тогда Господь это обязательно подарит!

С Крещением поздравляю! Желаю, чтобы Бог надежно охранял твою семью и жизнь от всех напастей. Пусть ни одна беда не посмеет проникнуть в твою судьбу. Пусть сердце не зачерствеет от жестокости этого мира. Оставайся таким же добрым и открытым человеком, как сейчас! Пусть в твой дом приходят только приятные новости и желанные гости!

Поздравляю тебя со светлым и чистым праздником Крещения! Желаю почувствовать духовное очищение от грехов и плохих мыслей. Пусть Бог направит твои поступки в нужное русло, научит делать добро и прощать людей. Желаю душевного равновесия и благополучия во всем!

Спешу поздравить с Крещением Господним! Пускай в этот день вода смоет все несчастья и напасти. Господь сохранит и поможет во всех начинаниях.

В таинство Крещения желаю загадать самое заветное желание, чтобы оно обязательно исполнилось! Сохранить и приумножить физические и духовные силы для свершения новых замечательных дел. И пусть рядом находятся верные люди, способные оказать поддержку в самых сложных ситуациях!