Мэрия Новосибирска проиграла суд о приватизации Заельцовского кладбища

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Суд отказал новосибирской мэрии в приватизации Заельцовского кладбища.

Суд в Новосибирске удовлетворил требования иск ООО «Ритуальное хозяйство» к мэрии, которая требовала признать незаконным оформление в собственность части территории Заельцовского кладбища. Об этом сообщили в Арбитражном суде Новосибирской области.

Иск ритуальной компании был связан с тем, что организация арендовала несколько строений на территории кладбища и попыталась воспользоваться правом на их выкуп, не проводя торги.

Фирма ссылалась на ФЗ № 159 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», в котором прописана эта норма права. Однако мэрия Новосибирска отказала в требованиях компании, объясняя это невозможностью отчуждения части территории.

В суде выяснилось, что указанные объекты не принимают участия в обеспечении работы кладбища, что позволило вынести решение не в пользу мэрии Новосибирска.

Напомним, в Бердске намерены приобрести участок земли для нового кладбища.