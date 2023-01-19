Новосибирская область вошла в рейтинг самых криминальных регионов России

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Новосибирская область заняла 12 место в рейтинге регионов России по количеству совершенных преступлений.

Половина регионов СФО входит в список 20 самых криминальных территорий России. Об этом пишет ФедералПресс по итогам 11 месяцев 2022 года.

Так, в список опасных регионов по количеству совершенных преступлений попали Кемеровская, Новосибирская и Иркутская области, Красноярский и Алтайский края.

Самые высокие показатели у Кемеровской области – 43 579 преступлений (11 место по РФ) и Новосибирской области – 43 362 преступления (12 место по РФ).

А самыми спокойными территориями оказались: Тыва – 6145 преступлений (73 место по РФ) и Республика Алтай – 4310 преступлений (76 место по РФ).

Напомним, в Новосибирске составлен рейтинг худших районов города.