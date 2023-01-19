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Новосибирский институт СО РАН получил 113 млн рублей на оборудование

Фото Новосибирский институт СО РАН получил 113 млн рублей на оборудование
Фото Новосибирский институт СО РАН получил 113 млн рублей на оборудование

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирский Институт физики полупроводников СО РАН на закупку нового оборудование получил 113 млн рублей.

Новосибирский Институт физики полупроводников СО РАН по нацпроекту "Наука и университеты" получил более 113 млн рублей на приобретение нового оборудование. Об этом сообщили в ИФП СО РАН.

Институту понадобился атомно-силовой микроскоп. сканирующий электронный микроскоп, 3D профилометр, трехканальная система СДОМ 3/100-2М, предназначенная для термической обработки полупроводниковых пластин.

Самой масштабной закупкой будет установка для производства жидкого азота вместе с системой автоматической подачи.

Доктор физико-математических наук Александр Милехин пояснил, что 50% закупаемого оборудования производят в России.

«Например, атомно-силовой микроскоп полностью сделан компанией NT MDT Spectrum Instruments — это флагман отечественного научного приборостроения, одна из самых успешных наукоемких компаний в России», — отметил он.

Как ранее писал Сиб.фм, директора институтов Сибирского отделения РАН отчитались о доходах за 2021 год.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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