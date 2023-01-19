Новосибирский институт СО РАН получил 113 млн рублей на оборудование

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирский Институт физики полупроводников СО РАН на закупку нового оборудование получил 113 млн рублей.

Новосибирский Институт физики полупроводников СО РАН по нацпроекту "Наука и университеты" получил более 113 млн рублей на приобретение нового оборудование. Об этом сообщили в ИФП СО РАН.

Институту понадобился атомно-силовой микроскоп. сканирующий электронный микроскоп, 3D профилометр, трехканальная система СДОМ 3/100-2М, предназначенная для термической обработки полупроводниковых пластин.

Самой масштабной закупкой будет установка для производства жидкого азота вместе с системой автоматической подачи.

Доктор физико-математических наук Александр Милехин пояснил, что 50% закупаемого оборудования производят в России.

«Например, атомно-силовой микроскоп полностью сделан компанией NT MDT Spectrum Instruments — это флагман отечественного научного приборостроения, одна из самых успешных наукоемких компаний в России», — отметил он.

Как ранее писал Сиб.фм, директора институтов Сибирского отделения РАН отчитались о доходах за 2021 год.