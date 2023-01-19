Первые признаки заражения корью в январе 2023: симптомы и способы лечения

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Ещё с декабря ушедшего недавно 2022 года в столице Западной Сибири регистрируется повышенный уровень заболевания корью среди взрослого и детского населения. Региональный Роспотребнадзор, пытаясь взять контроль над ситуацией, вводит противоэпидемиологические меры.

Корь в моменте

По свежим данным Роспотребнадзора Новосибирской области, в регионе заболели корью 45 человек, из них 17 детей — такое количество случаев считается неблагополучной ситуацией. Однако, инфекция кори на 100% управляемая средствами вакцинопрофилактики, успокоила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова.

Кроме того, в настоящий момент увеличена настороженность медицинских работников: «Любые клинические проявления, схожие с корью расцениваются медработниками как необходимость диагностики», пояснила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Детская инфекция у взрослых

Принято считать, что корь – исключительно детская инфекция. Так и было до нынешнего года, когда корью начали болеть взрослые. Как выяснилось в ходе медицинских исследований, взрослые люди «зацепили» корь потому, что не были привиты от неё. А это грозит нешуточными осложнениями, вплоть до вирусной бактериальной коревой пневмонии.

Причина до боли банальна – отказ от вакцинации против кори, которая, кстати сказать, не прекращалась даже в период коронавирусной пандемии. Особую опасность корь представляет для малышей до года, в прививочном графике которых вакцинация от этой инфекции является едва ли не основной, но некоторые родители игнорируют её.

Первые признаки очень обманчивы

Первые симптомы кори легко спутать с ОРВИ (насморк, чихание, повышенная температура тела). Лишь спустя несколько дней появляется особая коревая сыпь (сначала на верхней половине туловища и на голове, затем по всему телу и на конечностях). Кстати, коревая сыпь после выздоровления остаётся на теле человека в виде пигментных пятен, предупреждает главный внештатный специалист областного Минздрава по инфекционным болезням у детей Татьяна Комиссарова.

Взрослые симптомы

По словам сибирских медиков, корь у взрослых начинается с высокой температуры — 38–40 градусов. Характерен также отек слизистых, носоглотки. Кроме того, у некоторых взрослых пациентов наблюдались малоприятные проявления кори в виде диареи, тошноты и рвоты.

Как реагировать?

Если заметили подобные признаки кори у себя или своего ребенка, то лучше остаться дома и вызвать врача. Вместе с ним и решите как поступить далее, рекомендуют медики.