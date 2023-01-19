Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Предпринимательница в Бердске заявила, что у неё в рамках обыска изъяли имущество, из-за чего ей пришлось закрыть бизнес.

В Бердске владелица комиссионного магазина заявила, что у неё конфисковали товар на 200 тысяч рублей из-за того, что якобы имущество подходит под ориентировку. Об она сама сообщила в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, в магазин пришли сотрудники полиции и сообщили о сварочном аппарате, который мог быть перепродан после кражи.

«Сегодня, примерно в час дня, ко мне в магазин пришли сотрудники, с постановлением об обыске, с ущербом на 9500 ₽. Сначала начали говорить о сварочном аппарате, похищение которого, как указано в документе, произошло 13 января. К нам в магазин подобный аппарат принесли 3 января, чему есть подтверждение, но слушать они не стали», — сказала она.

Момент изъятия имущества женщина сняла на камеру:

Предпринимательница заявила, что в результате произошло изъятие товара на крупную сумму и рабочей техники.

«За 5 дней до этого к нам приходил один полицейский и говорил, что они могут изъять пол магазина, если не будем с ними сотрудничать. После этого тут же забрали рисевер от камер, чтоб мы не могли предоставить доказательство данного факта», — написала она.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области на момент публикации не комментировали заявления предпринимательницы.

Напомним, в 2022 году в Новосибирске за утрату доверия уволили шесть чиновников и полицейских.