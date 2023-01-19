Призовут всех, кто старше 30 лет: в Минобороны сделали важное заявление

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Депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Соболев на днях в своём интервью Ura.ru заявил, что после принятия Закона об увеличении призывного возраста (рассчитан на три года) не служившие россияне старше 30 лет отправятся на военные сборы. Однако его слова опроверг глава госдумского комитета по обороне Андрей Картаполов, назвав информацию «частным мнением Соболева».

Горячая околовоенная тема

По объективным причинам подобная информация автоматически переходит в разряд «горячих» и по ней возникают прения и споры. Так произошло и в январе нового 2023 года, когда идея министра обороны Шойгу об увеличении призывного возраста в России стала рождать массу необоснованных фантазий и рассуждений на околовоенные темы. Госдума оперативно анонсировала военные сборы для не служивших россиян старше 30 лет и тут же опровергла своё заявление, пишет thisnews.ru. Спор властей принял публичный характер. И всё же определённая ясность в этом вопросе есть.

Без закона никуда

Военные сборы в нашей стране ежегодно объявляются Указом Президента. В последний раз такой документ выходил в феврале прошлого 2022 года, но сборы тогда отменили. Согласно действующему много лет в России закону, на военные сборы могут призвать любого россиянина из запаса. При этом неважно, как он проходил службу (по призыву или по контракту), окончил военную кафедру или вовсе не служил.

Кто получит повестку?

Повестку на сборы могут вручить гражданам категории «В» (ограниченно годен), но лишь в случае объявления военного времени в стране. Согласитесь, что в текущем моменте такой сценарий вполне может случиться.

Кто не получит повестку?

Действующий Федеральный Закон «О воинской обязанности» предусматривает основания для освобождения от военных сборов некоторых категорий запасников. К примеру, повестку на сборы не вручат студентам и педагогам.

Возможна ли отправка на СВО?

С места проведения военных сборов в зону СВО отправка невозможна. Во всяком случае, так гласит действующее военное законодательство нашей страны. И оно пока что не подвергалось корректировке в этой части.

Когда начнутся сборы в 2023 году?

В наступившем 2023 году в нашей стране военные сборы обязательно будут организованы. Сроки начала сборов будут законодательно определены позже, вероятнее всего, ближе к будущей весне.

Призывной возраст для сборов

Начнем с того, что по закону в запасе числятся практически все мужчины страны:

· отслужившие в рядах ВС;

· отучившиеся в учебных центрах федеральных ВУЗов;

· отучившиеся в военном ВУЗе или колледже;

· прошедшие альтернативную и гражданскую службу;

· освобожденные от призыва;

· получившие отсрочку до 27 лет;

· не проходившие военную службу по призыву без законных на то оснований.

Максимальный срок пребывания в запасе для рядового состава, согласно действующему законодательству, до 50 лет:

· младший офицерский состав – до 60 лет,

· старший офицерский состав – до 65 лет,

· высший состав – до 70 лет.

Зачем проводят военные сборы?

Военные сборы проводятся исключительно для проверки боевой готовности запасников и для обучения работе с новой боевой техникой, поясняет информационный портал «Объясняем.рф». В иных целях военные сборы не допускаются и согласно Федеральному закону «О воинской обязанности» участников сборов отправить в зону боевых действий не могут.