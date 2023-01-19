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политика

Призовут всех, кто старше 30 лет: россиянам сообщили о новом важном решении

Фото Призовут всех, кто старше 30 лет: россиянам сообщили о новом важном решении
Фото Призовут всех, кто старше 30 лет: россиянам сообщили о новом важном решении

Фото: pixabay.com

Отныне россияне старше 30 лет будут отправляться на военные сборы. Произойдёт это только после принятия закона о повышении призывного возраста, который сейчас активно обсуждается на высших уровнях власти.

Новая система призыва

Корни такого решения лежат в идее министра обороны Сергея Шойгу о новой системе призыва в ряды Вооруженных Сил России. Её уже поддержал президент Путин, а глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предположил, что изменения могут вступить в силу уже с весеннего призыва 2023 года.

Фото Призовут всех, кто старше 30 лет: россиянам сообщили о новом важном решении 2

В чем суть?

Суть идеи Шойгу заключается в увеличении возраста призыва в армию с 18 до 21 года, а верхнего порога — до 30 лет. Министр обороны РФ считает, что это позволит укрепить безопасность России из-за желания НАТО увеличить «военный потенциал» у границ. По мнению Картапалова, сперва повысят верхний порог, а нижний оставят прежним и будут призывать какое-то время «по смешанному типу», то есть людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Нельзя стать пушечным мясом

Военные сборы организуют, чтобы 30-летние россияне не стали «пушечным мясом», а получили военную специальность, пояснил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, таким образом данная категория россиян сможет получить военно-учетную специальность. Для реализации такого плана потребуется «многое сделать», к примеру, иметь «обученный мобилизационный резерв». При этом, как отмечает военачальник, запасников и резервистов также необходимо привлекать к военным сборам.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Теги

армия
военные
Россия
Госдума
Новосибирск
призывник
возраст
весенний призыв
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