Самая маленькая пенсия в России в 2023 году: списки по регионам

Фото: pixabay.com

Начнем с того, что размер пенсии в России рассчитывается строго в индивидуальном порядке и зависит от стажа и зарплаты человека. На сегодняшний день, среднестатистический пенсионер в нашей стране получает в среднем до 21 864 рублей (с 1 января выплаты проиндексированы на 4,8%). Но многим пожилым россиянам начислили суммы гораздо меньше этого показателя.

Доплатят обязательно!

Заметим, что нижний порог пенсии в России законодательно не установлен. Тем не менее, если пенсия оказалась меньше прожиточного минимума, пенсионеру обязательно доплатят до достижения его уровня, уверены пенсионные эксперты портала Вправе.ру.

Рамки закона

Социальные доплаты неработающим пенсионерам с низкими доходами в нашей стране производят на основании ФЗ от 2009 года №213-ФЗ. Правила выплаты социальных доплат к пенсии указаны в ст.12.1 178-ФЗ от 1999 года «О государственной социальной помощи».

Такую доплату получают неработающие пенсионеры, чьи доходы меньше прожиточного минимума. По свежим данным Росстата, социальную доплату получают свыше 6 млн российских пенсионеров. Выплаты положены как получателям страховой пенсии, так и – государственной.

Региональная минималка

В каждом регионе нашей страны действует собственный прожиточный минимум. Он зависит от уровня цен в той или иной местности России и может быть ниже или выше общероссийского значения (пересматривается ежегодно).

По словам экспертов официального портала нового ведомства СФР (социальный фонд России), если региональный прожиточный минимум больше федерального, пенсионеру доплачивают к пенсии до регионального прожиточного минимума РСД – региональную социальную доплату. Если общероссийский прожиточный минимум больше регионального, пенсионер получает федеральную доплату к пенсии — ФСД.

В любом случае размер пенсии неработающего пенсионера не может быть прожиточного минимума пенсионера в РФ:

· в 2022 году это 11970 р.,

· в 2023 году – 12363 р.

Где самая маленькая пенсия в России?

Размер прожиточного минимума для пенсионеров устанавливается отдельно в каждом регионе решением местного законодательного органа. Самая большая «минималка» у пенсионеров в Чукотском автономном округе (30 906 рублей). Меньше остальных получают саратовские пожилые люди (10 385 руб.), а с учетом новых территорий России — в ЛНР и ДНР (9 643 рублей).

Список минимальных пенсий по регионам России

Дальневосточный федеральный округ:

Республика Саха (Якутия) — 16 433;

Камчатский край — 19 720;

Приморский край — 12 950;

Хабаровский край —14 509;

Амурская область —12 645;

Магаданская область — 18 935;

Сахалинская область —14 800;

Еврейская автономная область — 14 666;

Чукотский автономный округ — 24 812 рублей.

Центральный федеральный округ:

Белгородская область — 9141;

Брянская область —10 432;

Владимирская область — 10 556;

Воронежская область — 9796;

Ивановская область — 10 012;

Калужская область — 10 447;

Костромская область — 10 123;

Курская область — 9510;

Липецкая область — 9190;

Московская область — 12 683;

Орловская область — 10 120;

Рязанская — 9694;

Смоленская — 10 447;

Тамбовская — 10 204;

Тверская — 10 447;

Тульская — 10 665;

Ярославская — 10 230;

г. Москва — 15 410.

Северо-Западный федеральный округ:

Республика Карелия — 13 345;

Республика Коми — 13 340;

Архангельская область — 12 624;

Вологодская — 10 992;

Калининградская — 11 209;

Ленинградская — 10 992;

Мурманская — 17 395;

Новгородская — 10 665;

Псковская — 10 773;

г. Санкт-Петербург — 11 317,80;

Ненецкий автономный округ — 20 127.

Уральский федеральный округ:

Курганская область — 10 230;

Свердловская — 10 556;

Тюменская — 10 882;

Челябинская — 10 223;

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 14 606;

Ямало-Ненецкий автономный округ — 15 505.

Южный федеральный округ:

Республика Адыгея — 9359;

Республика Калмыкия — 10 120;

Краснодарский край — 10 447;

Астраханская область — 10 556;

Волгоградская — 9381;

Ростовская — 10 230;

Республика Крым — 10 556;

г. Севастополь — 10 882.

Приволжский федеральный округ:

Республика Башкортостан — 10 431;

Республика Марий Эл — 9577;

Республика Мордовия — 9390;

Республика Татарстан — 9250;

Удмуртская республика — 9685;

Чувашская республика — 9250;

Пермский край — 10 012;

Кировская область — 9750;

Нижегородская — 10 230;

Оренбургская — 9468;

Пензенская — 9381;

Самарская — 10 230;

Саратовская — 9141;

Ульяновская — 9685.

Сибирский федеральный округ:

Республика Алтай — 10 230;

Республика Бурятия — 11 862;

Республика Тыва — 10 992;

Республика Хакасия — 11 100;

Алтайский край — 10 396;

Забайкальский край — 12 732;

Красноярский край — 12 080;

Иркутская область — 11 535;

Кемеровская — 9903;

Новосибирская — 10 987;

Омская — 9722;

Томская — 10 949.

Северо-Кавказский федеральный округ:

Республика Дагестан — 9903;

Республика Ингушетия — 10 230;

Кабардино-Балкарская республика — 11 644;

Карачаево-Черкесская республика — 9903;

Республика Северная Осетия — Алания — 9795;

Чеченская республика — 10 447;

Ставропольский край — 9795;

Новые территории России:

ДНР и ЛНР — 9 643,

Херсонская и Запорожская области — 10 014.