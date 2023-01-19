Самая маленькая пенсия в России в 2023 году: списки по регионам

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Начнем с того, что размер пенсии в России рассчитывается строго в индивидуальном порядке и зависит от стажа и зарплаты человека. На сегодняшний день, среднестатистический пенсионер в нашей стране получает в среднем до 21 864 рублей (с 1 января выплаты проиндексированы на 4,8%). Но многим пожилым россиянам начислили суммы гораздо меньше этого показателя.
Заметим, что нижний порог пенсии в России законодательно не установлен. Тем не менее, если пенсия оказалась меньше прожиточного минимума, пенсионеру обязательно доплатят до достижения его уровня, уверены пенсионные эксперты портала Вправе.ру.
Социальные доплаты неработающим пенсионерам с низкими доходами в нашей стране производят на основании ФЗ от 2009 года №213-ФЗ. Правила выплаты социальных доплат к пенсии указаны в ст.12.1 178-ФЗ от 1999 года «О государственной социальной помощи».
Такую доплату получают неработающие пенсионеры, чьи доходы меньше прожиточного минимума. По свежим данным Росстата, социальную доплату получают свыше 6 млн российских пенсионеров. Выплаты положены как получателям страховой пенсии, так и – государственной.
В каждом регионе нашей страны действует собственный прожиточный минимум. Он зависит от уровня цен в той или иной местности России и может быть ниже или выше общероссийского значения (пересматривается ежегодно).
По словам экспертов официального портала нового ведомства СФР (социальный фонд России), если региональный прожиточный минимум больше федерального, пенсионеру доплачивают к пенсии до регионального прожиточного минимума РСД – региональную социальную доплату. Если общероссийский прожиточный минимум больше регионального, пенсионер получает федеральную доплату к пенсии — ФСД.
В любом случае размер пенсии неработающего пенсионера не может быть прожиточного минимума пенсионера в РФ:
· в 2022 году это 11970 р.,
· в 2023 году – 12363 р.
Размер прожиточного минимума для пенсионеров устанавливается отдельно в каждом регионе решением местного законодательного органа. Самая большая «минималка» у пенсионеров в Чукотском автономном округе (30 906 рублей). Меньше остальных получают саратовские пожилые люди (10 385 руб.), а с учетом новых территорий России — в ЛНР и ДНР (9 643 рублей).
Республика Саха (Якутия) — 16 433;
Камчатский край — 19 720;
Приморский край — 12 950;
Хабаровский край —14 509;
Амурская область —12 645;
Магаданская область — 18 935;
Сахалинская область —14 800;
Еврейская автономная область — 14 666;
Чукотский автономный округ — 24 812 рублей.
Белгородская область — 9141;
Брянская область —10 432;
Владимирская область — 10 556;
Воронежская область — 9796;
Ивановская область — 10 012;
Калужская область — 10 447;
Костромская область — 10 123;
Курская область — 9510;
Липецкая область — 9190;
Московская область — 12 683;
Орловская область — 10 120;
Рязанская — 9694;
Смоленская — 10 447;
Тамбовская — 10 204;
Тверская — 10 447;
Тульская — 10 665;
Ярославская — 10 230;
г. Москва — 15 410.
Республика Карелия — 13 345;
Республика Коми — 13 340;
Архангельская область — 12 624;
Вологодская — 10 992;
Калининградская — 11 209;
Ленинградская — 10 992;
Мурманская — 17 395;
Новгородская — 10 665;
Псковская — 10 773;
г. Санкт-Петербург — 11 317,80;
Ненецкий автономный округ — 20 127.
Курганская область — 10 230;
Свердловская — 10 556;
Тюменская — 10 882;
Челябинская — 10 223;
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 14 606;
Ямало-Ненецкий автономный округ — 15 505.
Республика Адыгея — 9359;
Республика Калмыкия — 10 120;
Краснодарский край — 10 447;
Астраханская область — 10 556;
Волгоградская — 9381;
Ростовская — 10 230;
Республика Крым — 10 556;
г. Севастополь — 10 882.
Республика Башкортостан — 10 431;
Республика Марий Эл — 9577;
Республика Мордовия — 9390;
Республика Татарстан — 9250;
Удмуртская республика — 9685;
Чувашская республика — 9250;
Пермский край — 10 012;
Кировская область — 9750;
Нижегородская — 10 230;
Оренбургская — 9468;
Пензенская — 9381;
Самарская — 10 230;
Саратовская — 9141;
Ульяновская — 9685.
Республика Алтай — 10 230;
Республика Бурятия — 11 862;
Республика Тыва — 10 992;
Республика Хакасия — 11 100;
Алтайский край — 10 396;
Забайкальский край — 12 732;
Красноярский край — 12 080;
Иркутская область — 11 535;
Кемеровская — 9903;
Новосибирская — 10 987;
Омская — 9722;
Томская — 10 949.
Республика Дагестан — 9903;
Республика Ингушетия — 10 230;
Кабардино-Балкарская республика — 11 644;
Карачаево-Черкесская республика — 9903;
Республика Северная Осетия — Алания — 9795;
Чеченская республика — 10 447;
Ставропольский край — 9795;
ДНР и ЛНР — 9 643,
Херсонская и Запорожская области — 10 014.
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