Сотни новосибирцев окунулись в купель на берегу реки Оби в Ленинском районе

Фото Татьяны Кулябиной

Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают один из главных праздников – Крещение Господне. В этот день принято окунаться в купели. Одно из традиционных мест для крещенских купаний в Новосибирске – берег реки Оби в микрорайоне Затон.

Ежегодно в микрорайоне Затон Новосибирска по инициативе местных жителей возводится купель. Её создание поддерживают депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатов, депутат Законодательного Собрания НСО Валерий Червов и депутат Совета депутатов г. Новосибирска Александр Савельев.

«Поздравляю всех с Великим праздником Крещения! Замечательно, что в микрорайоне Затон есть неравнодушные жители, которые традиционно проводят такое мероприятие. Большое внимание в организации купели уделяется безопасности: беспрерывно работают сотрудники МЧС, поставлены тёплые палатки. И с каждым годом всё проходит только лучше!», — сказал депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов.

В этом году купель в Затоне проработает до полуночи 19 января.