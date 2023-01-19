«То ли я в космосе, то ли космос во мне»: жители Новосибирска поделились впечатлениями от Крещенских купаний

Фото Дениса Шмакова

Сиб.фм публикует фотографии новосибирцев, которые окунулись в Крещенскую купель под Димитровским мостом.

Каждый год 19 января толпы сибиряков устремляются к купелям – окунуться в прорубь в честь великого христианского праздника – Крещения Господня.

Сиб.фм публикует фотографии новосибирцев, которые окунулись в Крещенскую купель под Димитровским мостом.

Евангельская история гласит, что Иисус Христос принял крещение в водах реки Иордан от Иоанна Крестителя. С тех пор в этот день вся вода в водоемах на сутки становится святой. Отсюда другое название праздника – Водосвятие.

Обряд окунания в иордань ежегодно исполняет и главный редактор газеты «АиФ на Оби» Екатерина Соснина. Екатерина – православная.

«Каждый раз ты берешь себя «на слабо», мысленно говоришь: «Люди за веру жизнь отдавали, а ты на что способна?», — рассказывает Екатерина о своих мотивах купания в ледяной воде. – Ну, а что касается грехов – их в проруби не смоешь, просто нужно стараться не грешить».

Екатерина говорит, что после крещенских купаний на душе легко, а организм наполняют силы – хочется горы свернуть. А еще, если искупаешься на Крещение, то весь год не болеешь.

Окунуться первый раз было довольно трудно.

«Все пыталась найти единомышленников среди друзей и знакомых – одной как-то некомфортно. Но никто не находился, — вспоминает Екатерина. – Потом решила не ждать у моря погоды, поехала и нырнула».

Этот случай изменил отношение Екатерины к жизни: «Я поняла, если хочешь что-то сделать, не надо ждать, когда тебя кто-то поддержит, поможет, наступит «удобный момент» — надо идти и делать. Ведь «момент» может так и не наступить».

Завсегдатаи крещенских купаний рассказывают поистине чудесные истории. Елена Никулина пять лет назад весила 101 кг и пребывала в жуткой депрессии – ни диеты, ни спорт не помогали похудеть. Частенько девушку посещали депрессивные мысли.

«Пошла к Крещенской проруби. Страшно боялась. Решила: если есть в моей жизни смысл, то Господь даст мне какой-то знак. А если в этой проруби умру – мир немногое потеряет в моем лице».

И знак, действительно, был.

«Когда вышла из купели, это были непередаваемые ощущения. То ли я в космосе, то ли космос во мне. Такое удовольствие!»

С этого момента вес у Елены начал чудесным образом уходить, а здоровье – возвращаться. В крещенскую прорубь девушка ныряет каждый год и с удовольствием рассказывает свою историю новичкам.

Ольга Матвеева первый раз нырнула в прорубь три года назад. Говорит, в тот год ее преследовали неудачи, все валилось из рук.

«Как будто Вселенная действовала против меня. Надо было как-то прервать эту цепь неприятных событий, — вспоминает Ольга. – Окунулась в прорубь, сходила в церковь – и жизнь наладилась!».

«Для меня это причастность к традициям, к религии, к истокам. Воспринимаю это как символ веры, как молитву, как очищение», — рассказал Евгений Архипов. Купания он практикует не так давно, пришел к этому в возрасте 50 лет. А теперь вот приобщил к крещенским водным процедурам свою жену Анну.

«Я расцениваю это, как возможность окунуться в таинство, которое потом даёт заряд на весь год , — говорит женщина. — А ещё это способ испытать себя, преодолеть, совершить маленький подвиг».

Впрочем, далеко не все из тех, кто 19 января приходит к крещенским иорданям – истинно верующие. Для кого-то это спорт, для кого-то – дань моде, для кого-то – закаливающая процедура.

Анатолию Ломаеву уже за 60. Обряд купания он практикует с детства. Говорит, что поначалу это не было связано с религией: «У нас был дом в Искитимском районе в Ложке, там стояла баня и рядом с ней – большая бочка с водой. Купались в этой бочке, даже когда вода коркой льда покрывалась. Сейчас каждый год на Крещение с детьми и внуками еду к родственникам в Ложок и там купаюсь в святом источнике.

Потом все вместе идем в церковь. Супруга, врач по профессии, мое увлечение не одобряет, а вот внуки-школьники поддерживают, выкладывают мои фотографии в свои соцсети с подписями «Наш дед дает!».

Владимиру Касаткину тоже за 60. Он пристрастился к купанию в весьма зрелом возрасте: «Ходил в баню, познакомился с моржами. Они сманили меня на прорубь...»

Владимир утверждает, что регулярные купания помогают держать организм в тонусе и погружается в прорубь даже при легком недомогании: «Бывает, в носу свербит, в горле першит – вот-вот заболеешь. А нырнешь – и все как рукой снимает!».

Главное, говорят бывалые купальщики – не злоупотреблять чудодейственными свойствами ледяной воды и не погружаться слишком часто.

Православная церковь не осуждает крещенские купания, но и не приветствует их, подчеркивая, что это — вовсе не долг каждого христианина и не способ смыть грехи, как ошибочно думают многие. Купаться стоит, если только есть на это желание и позволяет здоровье.

Православные верующие в этот день идут в церковь, поздравляют ближних, накрывают праздничный стол.