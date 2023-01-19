Ученые разработали диету для снижения риска преждевременной смерти

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Ученые Гарвардского университета смогли разработать диету, которая снижает риск преждевременной смерти на 20%.

Специалисты Гарвардского университета в течение 36 лет наблюдали за состоянием здоровья 44 тысяч мужчин и 75 тысяч женщин, придерживающихся правильного рациона питания, пишет RuNews24.ru.

Для участников исследования были рекомендованы специальные диеты, которые состояли из овощей, фруктов, орехов, бобовых, а также цельнозерновых продуктов.

Раз в четыре года каждый из них заполнял анкеты, где указывал свои пищевые привычки. По итогу эксперты установили, что правильное питание сохраняет здоровье человеку и снижает риск преждевременной смерти на 20%.

Напомним, ученые выяснили, как витамин D влияет на преждевременное старение мозга.