В «Доме Воздух» в центре Новосибирска запустили акцию при покупке квартиры

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Теперь приобрести машино-место в подземном паркинге можно в рассрочку без переплат*.

Покупая квартиру в новом доме, жители в первую очередь задумываются о размещении своего автомобиля. Для новосёлов «Дома Воздух» до конца февраля 2023 года запустили акцию: они могут приобрести машино-место в тёплом подземном двухуровневом паркинге в рассрочку без переплат*.

Паркинг расположен под стилобатом, куда могут попасть только жители комплекса. У стилобата есть ещё одна важная функция: он закрывает двор дома от движения автомобилей и случайных прохожих. Поэтому, гуляя по территории «Дома Воздух», вы и ваши дети будете в безопасности.

«Дом Воздух» расположен в центре Новосибирска, за ТРЦ «Галерея». Первая очередь уже построена и введена в эксплуатацию, жители получили ключи. В готовом доме в продаже осталась только одна квартира площадью 47,74 м², стоимость – 7 млн рублей.

Вторая очередь находится в процессе строительства: уже возведены все 25 этажей, идёт заполнение кирпичом на уровне 23 этажа. Одновременно ведётся внешнее утепление дома и остекление. Площадь свободных квартир варьируется от 25 до 78 м², стоимость – от 5,2 до 12,2 млн рублей, однако цена не стоит на месте.

Для будущих жителей строящегося «Дома Воздух» до конца февраля действует спецпредложение при одновременной покупке квартиры и парковки. Запишитесь на экскурсию через сайт проекта и узнайте все подробности у специалистов отдела продаж*.

*Информация действительна на момент публикации, не является публичной офертой. Наличие квартир, актуальные цены и планировки уточняйте в отделе продаж.