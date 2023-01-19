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В Новосибирск запустят прямой поезд из Узбекистана

Фото В Новосибирск запустят прямой поезд из Узбекистана
Фото В Новосибирск запустят прямой поезд из Узбекистана

Фото Сиб.фм

Поезд из Узбекистана в Новосибирск начнет курсировать со 2 февраля.

2 февраля 2023 года в Новосибирск отправился первый прямой поезд из Узбекистана с 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Железнодорожное сообщение с Узбекистаном было прервано в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Поезд получит номера маршрутов № 369 и № 370. рейс из Новосибирска будет отправляться в 10:42, а из Ташкента — в 16:05 (время местное). Время в пути составит 2 дня 15 часов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в запущенной 1 января электричке Новосибирск — Татарск увеличат число вагонов с 8 до 10. Маршрут оказался весьма востребованным.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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