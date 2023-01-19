В Новосибирске опубликовано видео с возможным попутчиком убитого многодетного отца

Фото: паблик в "ВК" "Моя Первомайка"

Предполагаемый свидетель убийства Михаила Кравченко попал на камеры видеонаблюдения в Новосибирске.

Возможный попутчик и свидетель убийства многодетного отца Михаила Кравченко попал на камеру наблюдения. Видео опубликовал паблик «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте».

По данным паблика, сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение мужчины, который может быть подозреваемым в совершении убийства.

Видео может содержать сцены курения. Курение вредит вашему здоровью.

Напомним, Михаила Кравченко застрелили 5 января в Первомайском районе на парковке у дома №3 в собственном автомобиле. Он возвращался из командировки из рабочего поселка Чаны и пропал. Жена забила тревогу 6 числа. Позже нашли его мобильник, а тело Михаила только на следующий день.

Если вы обладаете информацией или узнали человека на видеоролике, полиция просит сообщить по телефонам 232-18-05, 232-18-13, 89134882750.

Как ранее писал Сиб.фм, следователи СКР продолжают искать предполагаемого убийцу Михаила Кравченко из Первомайского района Новосибирска.

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