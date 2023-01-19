В Новосибирске на День студента покажут кампус «Школы 21»

Фото: «Школа 21»

В День студента бесплатная школа программирования «Школа 21» от Сбера, где можно получить новую востребованную профессию разработчика, проведет экскурсию в своем кампусе. Во время встречи речь пойдет о том, как войти в IT, пройдет онлайн-квест по методологии школы, можно будет пообщаться с участниками основного обучения, которые уже начали свой путь в программировании.

Чтобы поступить в школу, совершенно неважны предыдущие знания, результаты ЕГЭ, опыт работы, умение программировать и наличие дипломов — подать заявку можно прямо сейчас, чтобы начать учиться уже этой зимой.

В школе можно изучать цифровые технологии самых разных направлений и сфер: от алгоритмов и графики до Unix, Web, мобильной разработки, цифровой безопасности, сетевых технологий, Big Data и др. В основе обучения лежит уникальная методика «равный равному»: без менторов, лекций и оценок — только индивидуальная и коллективная работа над проектами, а обучение проходит на геймифицированной платформе собственной разработки.

Кампусы школы расположены в четырех городах России: Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. Прямо сейчас школа проводит набор на отборочные интенсивы, которые дают возможность попасть на бесплатное основное обучение протяженностью от 1,5 до 3 лет.

В «Школы 21» уже учатся около 4100 человек, среди которых больше половины совсем не имели опыт программирования до поступления в школу. А стажировки в ИТ-компаниях являются неотъемлемой частью обучения. Уже на этом этапе 95% участников получают предложения не только о стажировке, но и о постоянной работе. Более 1800 участников уже прошли или проходят стажировки и трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах, а 1200 из них работают в Сбере и компаниях экосистемы.