В Новосибирске начали судить врача за смерть пациентки из-за салфетки

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Новосибирского врача начали судить по делу о смерти женщины из-за забытой после операции салфетки.

В Новосибирске начался суд над врачом забывшим салфетку в теле пациентки, из-за чего 68-летняя женщина в результате скончалась. В четверг, 19 января, в Кировском районном суде прошло первое заседание. Врач не признал свою вину.

Напомним, в сентябре 2021 года в Новосибирске травматолог провел операцию на 68-летней пациентке, но оставил в ране марлевую салфетку. Вскоре после этого женщина скончалась из-за образовавшегося воспаления.

Травматолога обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Ранее Сиб.фм обсудил с медицинским юристом похожие случаи. По мнению специалиста, врача, забывшего в ране салфетку, скорее всего, ждёт условный срок. При этом, родственники погибшей пенсионерки могут отсудить несколько миллионов за смерть матери.