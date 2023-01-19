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В Новосибирске перекрыли улицу Крылова после аварии на теплотрассы

Фото В Новосибирске перекрыли улицу Крылова после аварии на теплотрассы
Фото В Новосибирске перекрыли улицу Крылова после аварии на теплотрассы

Фото: СГК Новосибирск

Улица Крылова в Новосибирске останется перекрытой до конца января.

С 18 по 30 января в Новосибирске перекроют участок улицы Крылова. Ранее проезд только сокращали. Решение о полном перекрытии приняли после аварии на теплотрассе. Это этом сообщает пресс-служба СГК в Telegram-канале.

«С 18 по 30 января закрыта для проезда улица Крылова в районе дома №60 по улице Ольги Жилиной. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — сообщили в компании.

Причина перекрытия — ремонт теплотрассы, который будет проводить «Новосибирская теплосетевая компания».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске намерены начать ремонт дома с трещиной весной 2023 года.

Также в Колывани сорвали контракт по ремонту дороги на 43 миллиона рублей.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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