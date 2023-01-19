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В Новосибирске подали иск о банкротстве сети фитнес-клубов «Европа»

Фото В Новосибирске подали иск о банкротстве сети фитнес-клубов «Европа»
Фото В Новосибирске подали иск о банкротстве сети фитнес-клубов «Европа»

Фото: Pixabay.com

К новосибирской сети фитнес-клубов «Европа» подали иск о банкротстве.

В Новосибирске подан иск о банкротстве сети фитнес-клубов «Европа». Информация об этом появилась в картотеке дел областного Арбитражного суда. Сумма исковых требований — больше двух миллионов рублей.

Согласно карточке дела, истец — ИП Фирсов Дмитрий Михайлович.

Всего в Новосибирске работают пять филиалов сети «Европа» на улицах Кирова, Федосеева, Выборной, Т. Снежиной и Кропоткина.

Стоит отметить, что ранее Дмитрий Фирсов подавал иск к указанной сети с требованием взыскать убытки по договору аренды на аналогичную сумму.

Напомним, ранее в Новосибирске был подан иск на банкротство перевозчика мусора «Экотранс-Н» из-за долга.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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