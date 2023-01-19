В Новосибирске продают цирковую лошадь за 500 тысяч рублей

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Цирковую лошадь продают в Новосибирске за полмиллиона.

В Новосибирске на продажу выставили цирковую лошадь за 500 тысяч рублей. Продают животное на одном из сайтов бесплатных объявлений.

В объявлении сказано, что лошадь по кличке Тотем — жеребец 2012 года рождения.

«165 сантиметров в холке. Мощный, проблемы со здоровьем отсутствуют, копыта в норме, спина ровная, накаченный», — говорится в объявлении.

По словам хозяина животного, лошадь спокойная, но иногда проявляет характер. Кроме того, конь обучен трюкам, так как работал в цирке. Также Тотем обладает всеми необходимыми документами и привит от болезней.

Напомним, ранее под Новосибирском заметили наездницу на лошади с флагом с буквой Z.