Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске продают цирковую лошадь за 500 тысяч рублей

Фото В Новосибирске продают цирковую лошадь за 500 тысяч рублей
Фото В Новосибирске продают цирковую лошадь за 500 тысяч рублей

Фото: ru.freepik.com

Цирковую лошадь продают в Новосибирске за полмиллиона.

В Новосибирске на продажу выставили цирковую лошадь за 500 тысяч рублей. Продают животное на одном из сайтов бесплатных объявлений.

В объявлении сказано, что лошадь по кличке Тотем — жеребец 2012 года рождения.

«165 сантиметров в холке. Мощный, проблемы со здоровьем отсутствуют, копыта в норме, спина ровная, накаченный», — говорится в объявлении.

По словам хозяина животного, лошадь спокойная, но иногда проявляет характер. Кроме того, конь обучен трюкам, так как работал в цирке. Также Тотем обладает всеми необходимыми документами и привит от болезней.

Напомним, ранее под Новосибирском заметили наездницу на лошади с флагом с буквой Z.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20060
Обращение Путина 18 января 2023: о чем объявит президент
14885
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11876
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10645
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
9193
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8188
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8136
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты