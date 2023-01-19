В Новосибирске Следком показал ориентировку на подозреваемого в убийстве отца трёх детей

Фото: СКР НСО
Следователи продолжают устанавливать личность предполагаемого убийцы отца трёх детей из Новосибирска.
Появилась ориентировка на предполагаемого убийцу отца трёх детей в Первомайском районе. Фото в четверг, 19 января, опубликовало СУ СКР по Новосибирской области.
«Следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства мужчины в январе 2023 года в Первомайском районе города Новосибирска. В настоящее время следствие располагает фотографией мужчины, возможно причастного к совершению данного преступления», — сказано в сообщении ведомства.
Следователи просят всех, кому что-либо известно о личности человека с фото, обращаться в полицию по телефонам: 89134899910, 89139210405, 89139278144.
Напомним, предположительно, Михаила Кравченко застрелили 5 или 6 января в Первомайском районе на парковке у дома №3 по улице Шмидта в собственном автомобиле. Он возвращался из командировки из рабочего поселка Чаны и пропал. Жена забила тревогу 6 числа. Позже нашли его мобильник, а тело Михаила обнаружили только на следующий день.
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