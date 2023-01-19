Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске сотни человек собрались в очереди к проруби на Крещение

Фото В Новосибирске сотни человек собрались в очереди к проруби на Крещение
Фото В Новосибирске сотни человек собрались в очереди к проруби на Крещение

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм

Новосибирцы готовятся окунуться в купели в Крещение Господне в ночь на 19 января.

Сотни жителей Новосибирска готовятся к омовению в купели на Затоне в Крещение Господне в ночь на 19 января. На месте оборудована прорубь, на место прибыл священнослужитель, что освятить купель. Об этом сообщает корреспондент Сиб.фм, который находится на месте.

По наблюдению корреспондента, в очередь выстроились сотни горожан, погода сибиряков не пугает — сейчас в Новосибирске -16 градусов мороза. Для удобства на территории оборудовали палатки, где можно отогреться горячим чаем.

Позже к проруби пришли священнослужители:

Вот как выглядит процесс освящения купели:

Напомним, В Новосибирске крещенские купания организованы в 6 местах. Сиб.фм рассказывал и показывал, где можно безопасно окунуться в ледяную прорубь на праздник Крещения Господня.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19514
Обращение Путина 18 января 2023: о чем объявит президент
14817
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11800
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10577
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
9169
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8159
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8113
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты