В Новосибирске сотни человек собрались в очереди к проруби на Крещение

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм

Новосибирцы готовятся окунуться в купели в Крещение Господне в ночь на 19 января.

Сотни жителей Новосибирска готовятся к омовению в купели на Затоне в Крещение Господне в ночь на 19 января. На месте оборудована прорубь, на место прибыл священнослужитель, что освятить купель. Об этом сообщает корреспондент Сиб.фм, который находится на месте.

По наблюдению корреспондента, в очередь выстроились сотни горожан, погода сибиряков не пугает — сейчас в Новосибирске -16 градусов мороза. Для удобства на территории оборудовали палатки, где можно отогреться горячим чаем.

Позже к проруби пришли священнослужители:

Вот как выглядит процесс освящения купели:

Напомним, В Новосибирске крещенские купания организованы в 6 местах. Сиб.фм рассказывал и показывал, где можно безопасно окунуться в ледяную прорубь на праздник Крещения Господня.