В Новосибирске Совет Отцов отстоял право на снежные горки во дворах

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В Новосибирске одобрили петицию Союза Отцов Новосибирской области за сохранение детских ледовых горок.

Председатель «Совета отцов» Новосибирской области Сергей Майоров сообщил об одобрении их петиции о сохранении детских ледовых горок во дворах домов.

«Здравый смысл восторжествовал, снежные горки можно продолжать делать!» — заявил Майоров в видео в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, на основании техрегламента Евразийского экономического союза чиновниками было запрещено делать ледовые горки во дворах. По новым правилам, ледовые горки можно изготавливать только из блоков замороженной питьевой воды, заливать покрытие можно только такой-же водой. Высота горки не должна составлять выше 40 сантиметров, а скаты и выкаты должны быть пологими и не иметь виражей.

Совет Отцов составил петицию о сохранении детских ледовых горок, так как их строительство является исконно русской традицией полезной для здоровья детей.

Ранее петицию одобрила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.