Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество культура

В Новосибирске Совет Отцов отстоял право на снежные горки во дворах

Фото В Новосибирске Совет Отцов отстоял право на снежные горки во дворах
Фото В Новосибирске Совет Отцов отстоял право на снежные горки во дворах

Фото «ВКонтакте»

В Новосибирске одобрили петицию Союза Отцов Новосибирской области за сохранение детских ледовых горок.

Председатель «Совета отцов» Новосибирской области Сергей Майоров сообщил об одобрении их петиции о сохранении детских ледовых горок во дворах домов.

«Здравый смысл восторжествовал, снежные горки можно продолжать делать!» — заявил Майоров в видео в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, на основании техрегламента Евразийского экономического союза чиновниками было запрещено делать ледовые горки во дворах. По новым правилам, ледовые горки можно изготавливать только из блоков замороженной питьевой воды, заливать покрытие можно только такой-же водой. Высота горки не должна составлять выше 40 сантиметров, а скаты и выкаты должны быть пологими и не иметь виражей.

Совет Отцов составил петицию о сохранении детских ледовых горок, так как их строительство является исконно русской традицией полезной для здоровья детей.

Ранее петицию одобрила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

горка
Совет Отцов Новосибирской области
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20476
Обращение Путина 18 января 2023: о чем объявит президент
14974
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11969
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10733
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
9231
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8219
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8174
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты