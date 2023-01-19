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В Новосибирске возбудили дело из-за задержки рейса в Таиланд авиакомпании «Азур эйр» на 11 часов

Фото В Новосибирске возбудили дело из-за задержки рейса в Таиланд авиакомпании «Азур эйр» на 11 часов
Фото В Новосибирске возбудили дело из-за задержки рейса в Таиланд авиакомпании «Азур эйр» на 11 часов

Фото Сиб.фм

В Новосибирске возбудили дело на «Азур эйр» за 11-часовую задержку рейса в Таиланд.

Транспортная прокуратура проверила задержку рейса из Новосибирска в Таиланд 10 декабря. По результатам проверки на авиакомпанию «Азур эйр» завели административное дело.

Напомним, 10 декабря рейс Новосибирск — Пхукет задержали на 11 часов. Пока вылет задерживался, пассажирам не предоставили воду и горячее питание, а также не предложили номера в гостинице, где они могли остаться до вылета.

Согласно требованиям законодательства в сфере защиты прав пассажиров, в отношении ООО «Азур эйр» возбудили административное дело по статье «Оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований».

Задержки вылетов по заграничным рейсам стали всё более частыми. Так, 12 января рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» из Новосибирска в Пхукет перенесли на сутки.

Ранее Сиб.фм сообщал о задержке рейса из Толмачево в Анталью. Более 171 пассажиров ждали вылета 10 часов.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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