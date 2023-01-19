В Новосибирской области районная администрация покупает внедорожник за 1,9 млн

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Администрация одного из районов Новосибирской области выделила почти 2 млн на покупку внедорожника.

Администрация Ордынского района Новосибирской области выделила на закупку нового внедорожника 1,9 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Точная модель закупаемого автомобиля в технической документации не указана. Однако из описанных требований следует, что это может быть «УАЗ-Патриот» 2022 года выпуска. Автомобиль должен быть оснащён автоматической коробкой передач, а мощность двигателя должна быть не меньше 100-150 лошадиных сил. Требуемый объем двигателя — 2000–3000 кубов.

Кроме того, машина должна быть оснащена мультимедийной системой с дисплеем, камерой заднего вида и детскими креслами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 25 ноября на сайте Госзакупок появилась заявка на автомобиль за 6 миллионов рублей. Согласно конкурсной документации на сайте «Госзакупок», автомобиль предназначается для детского лагеря «Лесная сказка», находящегося в ведении муниципалитета. Однако активисты регионального Народного фронта выяснили, что на самом деле люксовое авто приобретают для нужд местной администрации. После этого «Единая Россия» раскритиковала такое решение властей Искитима и предложила эти деньги направить семьям мобилизованных.



В результате 11 декабря закупку отменили.