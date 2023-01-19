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В Новосибирской области в 2023 году построят рекордное количество школ

Фото В Новосибирской области в 2023 году построят рекордное количество школ
Фото В Новосибирской области в 2023 году построят рекордное количество школ

Фото nso.ru

В 2023 году в Новосибирской области запланирован рекордный ввод новых школ – 14 объектов на более чем 10 тысяч мест. Задачи по увеличению объемов строительства объектов образования поставил Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Заместитель Губернатора Сергей Нелюбов отметил, что в 2023 году в регионе запланирован рекордный объем ввода новых школ.

«Строительство объектов образования – одна из приоритетных задач Правительства региона, и темпы ввода объектов в этом году значительно увеличатся. Так, если в 2022 году в регионе введено в эксплуатацию 4 школы более чем на 2,5 тысячи мест, то планы на 2023 год – строительство уже 14 школ проектной мощностью свыше 10 тысяч мест, из них 10 школ на 8,6 тысяч мест в Новосибирске. За 5 лет с 2018 по 2022 год введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью более 17,8 тысяч мест», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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