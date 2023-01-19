В пяти районах Новосибирска улучшилась скорость мобильного интернета

Фото предоставлено компанией «МегаФон»

Эксперты МегаФона запустили новое телеком-оборудование 4G еще в пяти районах Новосибирска и в 27 поселениях Новосибирской области. В этих локациях установлен стабильный сигнал связи и увеличена скорость мобильного интернета – в среднем до 50 Мбит/с.

Инженеры компании провели работы в Калининском, Первомайском, Советском, Ленинском и Дзержинском районах, а также в пригороде столицы области – Новосибирском районе. Жители районов с плотной застройкой получили расширенное покрытие интернета 4G, в том числе скорости значительно увеличились в зданиях и помещениях. Также у абонентов компании улучшилось качество голосовых вызовов – им стала доступнее технология VoLTE, которая отличается чистым звуком, а также мгновенным соединением.

География работ по развитию сети оператора включала и небольшие поселения области. За счет увеличения ёмкости сети повышенные скорости передачи данных получили жители поселка Приобский, сел Маршанское, Биаза, Карасево и Шилово-Курья. Еще в 22 малых населенных пунктах специалисты запустили на действующем оборудовании дополнительный слой LTE, благодаря чему выросла скорость и стабильность мобильного интернета даже в условиях высокой нагрузки на инфраструктуру.

«За последний год была проведена масштабная модернизация сети в Новосибирской области, вложены инвестиции в обновление и интеллектуальную настройку действующей инфраструктуры, а также в строительство новых базовых станций. Инженеры компании запустили новые объекты связи, увеличили ёмкость сети и расширили покрытие более чем в 500 локациях региона. При планировании работ используются технологии big data, чтобы улучшать связь на территориях с особенно высокой активностью абонентов, как в маленьких деревнях, так и в крупных городах», – комментирует Денис Трофимчук, директор МегаФона в Новосибирской области.

Работа по улучшению качества связи и интернета отмечена независимым исследованием международной компании Ookla®. Оператор признан лидером в Новосибирской области по скорости мобильного интернета. По данным за 4 квартал 2022 года медианная скорость скачивания в регионе составила 23,96 Мбит⁄с, это лучший показатель среди всех операторов связи.