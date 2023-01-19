ВК «Локомотив» из Новосибирска обыграл минского «Строителя» со счетом 3:1

Фото: ВК «Локомотив»

Железнодорожники из Новосибирска одержали победу над минским «Строителем» в волейбольном матче.

В среду, 18 января, новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» сыграл в Минске с клубом «Строитель» в рамках 18 тура PARI Суперлиги 2023. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу железнодорожников. Счёт в партиях — 25:17, 25:16, 21:25, 25:21.

«Локомотив» лидировал во всех сетах встречи, кроме третьего, где минчане захватили инициативу с самого начала игры и смогли доиграть сет с постоянным преимуществом не менее 2 очков. После такого возвращения в игру четвертая партия открылась форой в 5 очков для новосибирской команды (8:3). В течение игры разрыв сокращался, но продлить матч до тай-брейка игроки «Строителя» не смогли.

«Строитель» (Минск) – «Локомотив» (Новосибирск) – 1:3 (17:25, 16:25, 25:21, 21:25). Победа без потери очков, и железнодорожникам под тренерством Пламена Константинова остается готовиться к игре с «Зенитом-Казань».

Лучший игрок матча — диагональный Илья Казаченков. Он принёс команде 30 очков, из них 11 — эйсы. Ближайший к нему по набранным очкам — доигровщик Омар Курбанов, 17 баллов, затем следует блокирующий Ильяс Куркаев (12 баллов).

Следующие домашние матчи «Локомотива» пройдут 28 января и 1 февраля. Билеты на игры с «Зенитом» и «Динамо-ЛО» доступны на сайте клуба.