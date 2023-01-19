Эксперт рассказал о новой экипировке для военных «Ратник»

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

По словам военного эксперта Александра Артамонова, новая экипировка для военнослужащих «Ратник» должна быть у каждого пехотинца, однако пока это только мечта.

Военный обозреватель Александр Артамонов рассказал о новой экипировке для военнослужащих «Ратник». Эксперт выразил надежду, что такое обмундирование будет доступно для каждого штурмового пехотинца, пишет Pravda.Ru.

По словам эксперта, стоимость комплекта экипировки «Ратник» составляет около 50 тысяч рублей. Главными преимуществами этого обмундирования является легкий пластиковый экзоскелет, возможность нести вес до 50 кг, отопительные элементы и возможность связи. У последней версии «Ратника» на стекло забрала шлема выводится информация, отметил он.

Кроме того, Артамонов напомнил, что Михайловская артиллеристская академия предложила зооморфных роботов в форме собак с боевыми лазерами. Боевые лазеры ослепляют систему разведки противника. Это переход на новый уровень спецоперации, считает военный обозреватель.

Напомним, политолог оценил эффективность агитационных роликов с призывом на военную службу.