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общество

Врач рассказала, как курение вейпов приводит к развитию рака

Фото Врач рассказала, как курение вейпов приводит к развитию рака
Фото Врач рассказала, как курение вейпов приводит к развитию рака

Freepik, authors: HAZEMMKAMAL

По словам врача Ирины Пшеничниковой, курение вейпов может привести не только к развитию рака, но и к инсульту.

Курение электронных сигарет и вейпов несет серьезную опасность для здоровья человека. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала детский кардиолог Химкинской больницы Ирина Пшеничникова.

«Парение способствует развитию митохондриальной дисфункции, нарушается энергетический метаболизм на клеточном уровне», — рассказала врач.

Пшеничникова уточнила, что курение вейпов тесно связано с развитием некоторых онкологических заболеваний. Также у курящий людей повышается вероятность ранних инсультов, инфарктов и других сосудистых катастроф, подытожила она.

Напомним, рынок вейпов в Новосибирске может подорожать и очиститься из-за введённой маркировки.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

рак
врач
курение
инсульт
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