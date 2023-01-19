Врач рассказала, как курение вейпов приводит к развитию рака

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По словам врача Ирины Пшеничниковой, курение вейпов может привести не только к развитию рака, но и к инсульту.
Курение электронных сигарет и вейпов несет серьезную опасность для здоровья человека. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала детский кардиолог Химкинской больницы Ирина Пшеничникова.
«Парение способствует развитию митохондриальной дисфункции, нарушается энергетический метаболизм на клеточном уровне», — рассказала врач.
Пшеничникова уточнила, что курение вейпов тесно связано с развитием некоторых онкологических заболеваний. Также у курящий людей повышается вероятность ранних инсультов, инфарктов и других сосудистых катастроф, подытожила она.
Напомним, рынок вейпов в Новосибирске может подорожать и очиститься из-за введённой маркировки.
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