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ВСУ атаковали подшефный Новосибирской области район ЛНР

Фото ВСУ атаковали подшефный Новосибирской области район ЛНР
Фото ВСУ атаковали подшефный Новосибирской области район ЛНР

Фото: https://t.me/TravnikovAndrey

Новосибирский губернатор рассказал о попытке атаковать подшефный Беловодский район ЛНР.

В Беловодском районе Луганской народной республики, подшефной территории Новосибирской области, была предпринята попытка атаки со стороны ВСУ. Об этом в своём телеграм-канале сообщил новосибирский губернатор Андрей Травников. По его словам, попытка оказалась предотвращена.

«Это можно объяснить лишь желанием запугать жителей района, расположенного вдали от боевых действий. Но нехитрый план провалился. Два БПЛА были сбиты, еще четыре упали в лесополосе, не причинив никакого вреда. Один беспилотник нанес незначительные повреждения хозяйственной постройке на территории Деркульского конного завода №63. Жертв и значительных разрушений нет», — сказано в сообщении главы региона.

Андрей Травников обратился к жителям Беловодского района ЛНР с просьбой сохранять уверенность и стойкость, пообещав поддержку со стороны Новосибирской области.

Напомним, ранее из Новосибирска отправили 2500 подарков детям Беловодского района ЛНР.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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