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Женщина с металлическим совком спасла дочь от убийцы под Новосибирском

Фото Женщина с металлическим совком спасла дочь от убийцы под Новосибирском
Фото Женщина с металлическим совком спасла дочь от убийцы под Новосибирском

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области пожилая женщина спасла дочь от убийства бывшим сожителем.

Новосибирские следователи завершили расследование дело о покушении на убийство с особой жестокостью в Убинском районе. Перед судом предстанет 49-летний рецидивист, который чуть не зарезал бывшую сожительницу на глаза ее детей и матери. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Преступление было совершено в октябре 2022 года. Находясь в состоянии сильного опьянения, мужчина ворвался в квартиру матери бывшей супруги и начал нападать на женщину с ножом. В присутствии родственников он нанес потерпевшей множественные удары ножом в область головы и шеи.

На защиту 47-летнйе сибирячки встала ее пожилая мать. Пенсионерка схватила металлический совок и начала бить им бывшего зятя, закрывая потерпевшую собой.

В результате мужчина покинул квартиру, а пострадавшую оперативно доставили в больницу.

Как уточнили в СУ СКП, обвиняемый вину в содеянном не признал. Однако следователи собрали достаточный объем доказательств.

"Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу", — добавили в ведомстве.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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