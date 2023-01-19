Жительница Новосибирска пожаловалась на украинские сковородки в "Ленте"

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В Новосибирске покупательницу возмутили сковороды производства Украины в магазине "Лента".

Жительница Новосибирска пожаловалась на продажу сковородок производства Украины в супермаркете "Лента". Женщина считает наличие таких товаров непатриотичным. Об этом пишет "МК в Новосибирске".

Сибирячка рассказала изданию что решила обновить блинную сковороду. В магазине "Лента" она заметила большой ассортимент посуды украинских фабрик. По крайней мере, на ценниках в качестве страны-изготовителя указана Украина.

«Россию обложили санкциями, а мы продаем украинские товары! Не пойму, зачем это делать, если в России достаточно своих производителей, в том числе и сковородок», — пожаловалась жительница Новосибирска.

Покупать сковороду женщина не стала.

Напомним, в октябре в Новосибирске со входа в кафе сняли и отправили на реконструкцию вывеску «Украинская кухня». При этом со слов директора заведения, персонал редко сталкивается с негативом со стороны клиента.