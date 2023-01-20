11 февраля в Новосибирске пройдет Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»

Фото предоставлено МАУ «Стадион»

Традиционный старт массовой лыжной гонки «Лыжня России» пройдет в новосибирском Академгородке 11 февраля.

Для участников подготовят четыре дистанции: 500 метров, 5 километров, 10 километров и 2130 метров — забег для представителей мэрии города, учреждений, организаций и предприятий, а также победителей, призеров и участников Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Комиссия по допуску (прием медицинских заявок и выдача номеров) состоится 10 февраля с 14.00 до 20.00 по двум адресам:

МАУ «Стадион» (стадион «Спартак», ул. Мичурина, 10, второй этаж (правое крыло);

торговый центр «Эдем» (ул. Кутателадзе, 4/4).

Также комиссия по допуску пройдет 11 февраля по адресу: ул. Ионосферная, 3 (Академгородок):

с 9.00 до 10.50 — регистрация участников на дистанцию 500 м (дети 6-8 лет);

с 9.00 до 11.30 — регистрация участников на дистанцию 5 км (2005 г.р. и моложе);

с 9.00 до 11.45 — регистрация участников на дистанцию 10 км (2004 г.р. и старше).

Каждый участник соревнований должен предоставить комиссии по допуску:

паспорт или свидетельство о рождении;

справку о допуске врача или согласие, подтверждающее персональную ответственность за свое здоровье.

На дистанции 10 километров (для участников 2004 г.р. и старше) будет работать электронная регистрация. Она откроется с 00.00 23 января, закроется в 23.00 9 февраля на сайте www.novosib-sport.ru.

Первым 400 участникам, прошедшим электронную регистрацию, на комиссии по допуску в порядке очереди выдадут электронный чип с номером.

Всем участникам соревнований по традиции вручат сувенирную продукцию минспорта России: шапочку и нагрудный номер (номер-майку). Номера планируют выдавать во время работы комиссии по допуску на местах регистрации. Шапочки участники получат в день соревнований на лыжной базе.

Кроме того, 11 февраля все желающие смогут сдать нормативы ГТО и принять участие в спортивно-развлекательной программе.