11 февраля в Новосибирске пройдет Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»

Фото предоставлено МАУ «Стадион»
Традиционный старт массовой лыжной гонки «Лыжня России» пройдет в новосибирском Академгородке 11 февраля.
Для участников подготовят четыре дистанции: 500 метров, 5 километров, 10 километров и 2130 метров — забег для представителей мэрии города, учреждений, организаций и предприятий, а также победителей, призеров и участников Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Комиссия по допуску (прием медицинских заявок и выдача номеров) состоится 10 февраля с 14.00 до 20.00 по двум адресам:
Также комиссия по допуску пройдет 11 февраля по адресу: ул. Ионосферная, 3 (Академгородок):
Каждый участник соревнований должен предоставить комиссии по допуску:
На дистанции 10 километров (для участников 2004 г.р. и старше) будет работать электронная регистрация. Она откроется с 00.00 23 января, закроется в 23.00 9 февраля на сайте www.novosib-sport.ru.
Первым 400 участникам, прошедшим электронную регистрацию, на комиссии по допуску в порядке очереди выдадут электронный чип с номером.
Всем участникам соревнований по традиции вручат сувенирную продукцию минспорта России: шапочку и нагрудный номер (номер-майку). Номера планируют выдавать во время работы комиссии по допуску на местах регистрации. Шапочки участники получат в день соревнований на лыжной базе.
Кроме того, 11 февраля все желающие смогут сдать нормативы ГТО и принять участие в спортивно-развлекательной программе.
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