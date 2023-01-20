17% жителей Новосибирска недовольны поборами на рабочих местах

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Только каждый пятый житель Новосибирска не сталкивался с поборами на работе.

Служба исследований hh.ru опросила жителей Новосибирска про поборы на работе. О результатах исследования сообщает «МК в Новосибирске».

Исследование hh.ru показало, что 26% жителей Новосибирска сдают деньги на подарки и корпоративы на работе в принудительном порядке, и при этом 17% считают, что такого не должно быть.

По данным аналитиком, 43% опрошенных покупают или отдают деньги на работу по своей инициативе. Еще 35% — по просьбе работодателей (в любой её форме). Только 22% работающих жителей Новосибирска с таким не сталкивались.

Для 11% опрошенных все расходы возместили, еще 19% вернули деньги частично, всем остальным не возвращали.

Каждый третий работающий житель Новосибирской области чаще всего покупает на работу канцелярские товары. 42% — средства гигиены, 25% закупают мелкую компьютерную технику вроде мышей и клавиатур. 21% опрошенных «скидывается» на транспортные расходы: бензин, заказ такси, обслуживание корпоративного транспорта. 19% покупают на работу инструменты или ПО. 17% покупают на работу спецодежду.

28% участников опроса сдают деньги на дни рождения коллег, также 28% скидываются на свадьбы и рождение детей. 15% опрошенных сдают на корпоративы, 13% — на подарки начальству, 9% отдают деньги на благотворительность в рамках работы, еще 9% платят вносы в профсоюз.

Каждый второй респондент признался, что сдаёт деньги добровольно, у 26% работников сдача принудительная. Оставшиеся 24% участников опроса сталкивались с обоими вариантами.

При этом более 2/3 жителей области считают, что сдавать деньги на дни рождения коллегам — хорошая традиция. Только 9% поддержали любые сборы на работе, 17% считают, что поборов не должно существовать.

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