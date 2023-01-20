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общество

Андрей Травников оценил темпы строительства новой инфекционной больницы в Новосибирской области

Эксперты представят новую концепцию освоения территории инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных

Фото Андрей Травников оценил темпы строительства новой инфекционной больницы в Новосибирской области
Фото Андрей Травников оценил темпы строительства новой инфекционной больницы в Новосибирской области

Фото nso.ru

На строительной площадке медучреждения в поселке Садовый губернатор Андрей Травников обсудил перспективы создания нового медицинского городка и разработку концепции освоения территории действующей инфекционной больницы в Новосибирске.

«Для инфекционной больницы, где необходимо большое количество изолированных помещений, технология со многими корпусами наиболее приемлема. Но уникальность объекта не в этом. Когда мы принимали решение о строительстве новой больницы, мы преследовали две главные задачи: обновление материальной базы и передислокация инфекционной больницы из центра мегаполиса.

Поэтому даю поручение областным минстрою и департаменту имущества и земельных отношений совместно с мэрий Новосибирска запустить все необходимые процедуры, если надо – общественное обсуждение для подготовки концепции освоения территории существующей инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных. Это надо сделать в этом году, потому что медики оттуда уедут до конца 2023 года. Срок сдачи нового объекта наш частный партнёр подтверждает – третий квартал этого года», – отметил Андрей Травников.

Фото Андрей Травников оценил темпы строительства новой инфекционной больницы в Новосибирской области 2

На стройплощадке новой больницы работы идут с опережением графика. Правительству региона удалось оперативно выбрать и защитить проект строительства, выделить земельный участок и найти инвестора.

Фото Андрей Травников оценил темпы строительства новой инфекционной больницы в Новосибирской области 3

В новой больнице будет 504 койко-мест, общая площадь составит около 35 тыс. кв. м. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 31 августа 2023 года.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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