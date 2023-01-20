Число ипотечных кредитов в Новосибирске снизилось к прошлому году почти на 40%

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев прокомментировал снижение числа ипотечных кредитов в Новосибирске по отношению к прошлому году.

Число ипотечных кредитов за 11 месяцев 2022 года упало в Новосибирской области к соответствующему периоду 2021 года на 39,5%. Такая статистика размещена на сайте ЦБ РФ.

Аналитик уточнил, что с января по ноябрь 2021 года жителям региона было выдано 47 017 ипотечных жилищных кредитов, в 2022 году этот показатель уменьшился до 28 421 кредитов или на 39,6%.

Количество ипотечных кредитов, полученных под залог ДДУ сократилось в области на 28% с 12 714 до 9 181 штук. При этом средневзвешенная ставка по всем ипотечным кредитам выросла к 11 месяцем 2021 года на 0.36 п.п. с 7,44 до 7,8%. Ставка на первичном рынке, наоборот упала на 0.4 п.п. с 5,96 до 5,56%. Для снижения ежемесячного платежа средневзвешенный срок по ипотечным кредитам на новостройки вырос в Новосибирской области больше чем на 3 года — с 247 до 284 месяцев.

Специалист добавил, что даже при таких условиях доля отказов по ипотеке, по данным Национального бюро кредитных историй выросла по РФ в течение года с 34% до 46% и достигла максимума за всю историю наблюдений. Это говорит о том, что стандартная льготная ипотека исчерпала свой ресурс по стимулированию спроса.

«В 2023 году вырастет доля семейной и сельской ипотечных программ, в тренде останется и льготная ипотека на квартиры в сданных домах», — резюмировал Николаев.