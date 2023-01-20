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общество

Девушка в Новосибирске покрылась волдырями после лазерной эпиляции

Фото Девушка в Новосибирске покрылась волдырями после лазерной эпиляции
Фото Девушка в Новосибирске покрылась волдырями после лазерной эпиляции

Фото: Pixabay.com

В Новосибирске девушка получила негативные последствия после лазерной эпиляции.

Жительница Новосибирска после лазерной эпиляции столкнулась с последствиями в виде появления волдырей на ногах. Об этом сибирячка написала отзыв на странице клиники на сервисе Flamp. По словам девушки, ответной реакции от сотрудников учреждения она не получила.

«Отзыв бы не стала писать, если бы сотрудники со мной хотя бы связались, но так как полная тишина, то хочу предупредить других потенциальных клиентов. Пусть видят последствия и полное бездействие сотрудников!», — подчеркнула девушка.

По словам сибирячки, ей стало хуже уже вечером после лазерной эпиляции ног. Девушка говорит, что проводит процедуру уже не впервые, однако с такими последствиями ранее не сталкивалась. Специалисты клиники утверждают в ответ, что индивидуальная реакция на эпиляцию у людей может быть разной.

Напомним, ранее косметолог предупредила об опасности инъекций ботоксом в раннем возрасте.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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