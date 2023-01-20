«Достал монтировку и сломал руку»: таксист из Новосибирска рассказал, почему не забирает пьяных девушек из клубов и сколько зарабатывает за 12 часов за рулем

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм, freepik

У новосибирских таксистов три проблемы: плохие дороги, жадные агрегаторы и наглые пассажиры. Водители рассказали журналисту Сиб.фм, как выживают в таких условиях, зачем возят с собой монтировки и почему засыпают за рулем.

Новосибирские таксисты в голос жалуются на «поборы» агрегаторов: даже после 12-часовой смены за рулем в кармане остается не больше 2 тысяч рублей чистыми. И это еще в удачную смену. Нередко дотянуть до нормы не удается из-за пробок, поломки авто или скандальных клиентов – таких с каждым днем становится все больше.

«Этому отдай, тому отстегни»





Константин (имя изменено) «таксует» уже 18 лет. Для него это единственная и основная работа. Мужчина застал еще те времена, когда пассажиры вызывали такси только через звонок оператору, а информация передавалась по рации.

«Как было тогда, и как сейчас, — небо и земля», — говорит он.



По словам Константина, доходы таксистов падают с каждым годом. Если 2-3 года назад за смену можно было сделать 3 тысячи рублей чистыми, то сейчас и 1,5 рублей достаются с трудом. Всему виной – дорогая аренда автомобиля, высокий тариф и комиссия.

Константин и его приятель Игорь (имя изменено) арендуют «Хенде Солярис».

«За сутки аренды отдаем 2100 рублей. Плюс машину нужно самому помыть и заправить, а потом еще и окупить все затраты», — говорит собеседник.

Работать на личном авто не выгодно: такие машины не могут конкурировать со свежими иномарками 2021-22 годов, которые закупают сами таксопарки. Чем «моложе» авто, тем выше у него приоритет, соответственно, больше шансов получить заявку. Да и чинить личный авто нужно за свой счет.

Как рассказывает Константин, маленький заработок обусловлен не только арендой авто, но и тарифами, и комиссией, которые взимают с водителей. Агрегаторы снимают до 18.5% за каждую поездку. Кроме того, есть так называемый «партнер», забирающий от 2 до 2.5% от стоимости поездки.

«Напрямую подключиться и начать таксовать сейчас нельзя. Это делается через партнера агрегатора. В случае любого ЧП ответственность несет уже не агрегатор, а партнер. В итоге получается: этому отдай, тому – отстегни, остаются копейки», — объяснил таксист.

Главное – фасад





Еще одна проблема, о которой говорят Константин и Игорь, — отношение агрегаторов к состоянию автомобиля и самого водителя. Главное требование – чтобы машина была чистой внутри и снаружи, а вот «самочувствие» двигателя или подвески никого не волнует.

«Фотоконтроль прошел и ладно. Что там у тебя под машиной, что с двигателем... Главное, чтоб вмятинки да грязи не было. Лет 10-15 лет назад пока под машину не залезешь с механиком, никуда не поедешь. Таксопарку нужно было убедиться, что водитель на исправном авто», — поделился Константин.

По его словам, требования были жёстче, но и заработки – выше.

«В те времена я делал по 2 тысячи долларов в месяц. Это с учетом того курса и цен, а сейчас около 400 долларов. Ну что это за деньги в наше время?! Раньше это была отличная профессия, а сейчас каждому желающему дорога открыта», — отметил он.

Клубные девушки

Современные пассажиры – отдельная «боль» таксистов. Из ста клиентов 10 обязательно чем-то недовольны.

Игорь вспомнил, как приехал на заказ к мамочке с ребенком и сообщил ей, что она заказала машину без детского тарифа. Женщина ответила, что принципиально не вызывает машины с детским креслом, чтобы сэкономить деньги.

«Пришлось везти. Спорить не хотелось», — поделился Игорь.

Но экономные пассажиры – еще куда ни шло. Гораздо сложнее с пьяными и агрессивным.

«Могут просто выйти из машины и уйти. Я не бегаю за ними. В агрегатор напишу — могут компенсировать, а могут и нет, но комиссию за поездку возьмут с удовольствием», — рассказывает собеседник.

Константин, напротив, с наглыми клиентами не церемонится. Говорит, его много раз пытались «кинуть», но он решал эти вопросы.

«По закону в полицию можно отвезти, а если нет, то есть кое-какие средства воспитания», — делится таксист.

Однажды нетрезвые пассажиры пытались напасть из-за отказа везти их.

«Ударили сзади по голове за отказ, но я быстро сориентировался — достал монтировку и руку одному сломал, другие убежали», — рассказал Константин, вспоминая поездку.

Определенная категория — это девушки, возвращающиеся из ночных клубов. Ведут они себя так, будто вызвали личного водителя. Могут начать курить или выпивать в салоне, а на замечания реагируют агрессивно: раз они платят деньги, значит, водитель им обязан.

«Поэтому ночами мы спим, а не работаем. После 11 вечера контингент опасный», — добавили приятели.

Мошенники

За годы работы в такси водители сталкивались не только с агрессивными пассажирами, но и с мошенниками.

Игорь, например, приезжал на заказ к магазину – его попросили купить продукты. Клиенты указали сначала оплату наличными, но потом позвонили и попросили номер карты для оплаты.

«Потом попросили CVV и код с смс-ки. Я сразу понял, что меня пытаются развести и сообщил агрегатору», — отметил Игорь.

Встречаются люди, которые якобы переводят деньги на карту и выходят с машины. На самом деле они показывают фейковое приложение, которое формирует чеки.

«Я всегда жду. Один раз 40 минут ждал поступления денег на карту, пассажира не отпускал», — рассказал Константин.

«Работай и сдохни»





Игорь работает сутки через сутки, Константин каждый день по 12 часов. По его словам, от такой нагрузки у него в 2020 году случился инсульт. Однажды он заснул на Бугринском мосту и повредил автомобиль. Сейчас старается больше отдыхать и следить за здоровьем.

По словам приятелей, многие таксисты в Новосибирске работают без выходных.

«Платят копейки, а мужикам надо семью содержать», — отмечают они.

Для дополнительной оплаты надо совершать определенное количество заказов. Так, в одном из сервисов существует система бонусов. Если сделать 120 заказов за неделю, то получишь 5000 рублей сверху.

«Это реально. А потом реально просто прийти домой и сдохнуть», — подытожил собеседник.



Как ранее писал Сиб.фм, полиция раскрыла дело о похищении таксиста ради его автомобиля в Новосибирске.