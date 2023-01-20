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общество

Эксперт прокомментировал вероятность временной отмены ОСАГО

Фото Эксперт прокомментировал вероятность временной отмены ОСАГО
Фото Эксперт прокомментировал вероятность временной отмены ОСАГО

Freepik, authors: anyaberkut

По словам эксперта Виктора Травина, это будет огромная победа автовладельцев.

Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин прокомментировал вероятность временной отмены ОСАГО. По его мнению, это будет огромная победа автовладельцев, пишет Pravda.Ru.

«Это настолько потрясающая мысль, что я даже не поверил своим ушам, что такое может быть. Хорошая идея. Очень хорошая идея отмены ОСАГО, потому что проблем сегодня у полиса больше, чем когда бы то ни было», — считает эксперт.

Однако, по слова Травина, альтернативы ОСАГО на данный момент нет. Важно понимать, что сегодня просто не хватает средств на ремонт, добавил он.

«Поэтому всё равно во множестве случаев виновник платит из своего кармана, хотя застраховал свою ответственность», — заключил аналитик.

Напомним, ВТБ подсчитал, сколько россияне платят за ОСАГО.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

ОСАГО
водитель
Автомобилист
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