Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

экономика

Группа ВТБ фиксирует рост спроса клиентов на лекарства против сезонных заболеваний

Фото Группа ВТБ фиксирует рост спроса клиентов на лекарства против сезонных заболеваний
Фото Группа ВТБ фиксирует рост спроса клиентов на лекарства против сезонных заболеваний

Фото freepik.com

В середине января россияне увеличили траты на препараты от симптомов сезонных заболеваний. Об этом свидетельствуют данные «Первого ОФД». В аптеках, обслуживаемых «Первым ОФД», за вторую неделю января расходы на них превысили 260 млн рублей – это на 12% больше, чем за этот же период год назад. Количество продаж также увеличилось.

По подсчетам «Первого ОФД», основной прирост продаж к прошлому году показали лекарства от заболеваний горла – на 21%, общая сумма покупок составила 25 млн рублей. На 19% – до 100 млн рублей – выросли расходы на назальные препараты. Спрос на лекарства для устранения симптомов простуды и кашля увеличился на 17% год к году – до 45 млн рублей.

Существенно, на 15%, выросли траты на препараты для лечения дыхательных путей: за вторую неделю января они превысили 30 млн рублей. При этом спрос на противовирусные препараты незначительно – на 5% – снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 61 млн рублей).

«На фоне роста заболеваемости коронавирусом мы видим, что россияне все чаще применяют симптоматические препараты и реже прибегают к противовирусной терапии. Это может объясняться выводами экспертов о более легком течении болезни, вызываемой коронавирусом, в том числе новым штаммом «кракен». Однако за последнюю неделю мы видим существенный – порядка 20% – рост спроса на препараты для лечения дыхательных путей по сравнению с первой неделей января», – отмечает Татьяна Гребенкина, старший аналитик Первого ОФД.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, в 2022 году наибольшим спросом у россиян пользовалось страхование здоровья в рамках ДМС – эту опцию выбрали 18% респондентов. По словам экспертов, медицинские страховки позволяют при заболевании без затрат получить помощь нужных специалистов. Опрос проводился среди 5 150 россиян в возрасте 18-75 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек и пользующихся любыми банковскими продуктами.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

лекарства
ВТБ
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12417
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
9608
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8989
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
8395
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8358
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты
8044
В Новосибирске отмечается массовое заражение флуроной
7675
Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре