Группа ВТБ фиксирует рост спроса клиентов на лекарства против сезонных заболеваний

Фото freepik.com

В середине января россияне увеличили траты на препараты от симптомов сезонных заболеваний. Об этом свидетельствуют данные «Первого ОФД». В аптеках, обслуживаемых «Первым ОФД», за вторую неделю января расходы на них превысили 260 млн рублей – это на 12% больше, чем за этот же период год назад. Количество продаж также увеличилось.

По подсчетам «Первого ОФД», основной прирост продаж к прошлому году показали лекарства от заболеваний горла – на 21%, общая сумма покупок составила 25 млн рублей. На 19% – до 100 млн рублей – выросли расходы на назальные препараты. Спрос на лекарства для устранения симптомов простуды и кашля увеличился на 17% год к году – до 45 млн рублей.

Существенно, на 15%, выросли траты на препараты для лечения дыхательных путей: за вторую неделю января они превысили 30 млн рублей. При этом спрос на противовирусные препараты незначительно – на 5% – снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 61 млн рублей).

«На фоне роста заболеваемости коронавирусом мы видим, что россияне все чаще применяют симптоматические препараты и реже прибегают к противовирусной терапии. Это может объясняться выводами экспертов о более легком течении болезни, вызываемой коронавирусом, в том числе новым штаммом «кракен». Однако за последнюю неделю мы видим существенный – порядка 20% – рост спроса на препараты для лечения дыхательных путей по сравнению с первой неделей января», – отмечает Татьяна Гребенкина, старший аналитик Первого ОФД.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, в 2022 году наибольшим спросом у россиян пользовалось страхование здоровья в рамках ДМС – эту опцию выбрали 18% респондентов. По словам экспертов, медицинские страховки позволяют при заболевании без затрат получить помощь нужных специалистов. Опрос проводился среди 5 150 россиян в возрасте 18-75 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек и пользующихся любыми банковскими продуктами.