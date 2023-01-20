Известный новосибирский девелопер предлагает жилье в Санкт-Петербурге от 3,75 млн рублей

Общая площадь «Расцветай в Янино» — 300 тыс. кв.м. Квартал будет возведен в четыре очереди. Первый этап строительства — шесть домов переменной этажности 9 и 12 этажей

У ГК «Расцветай» можно приобрести квартиры в первой очереди проекта комплексной застройки в Санкт-Петербурге — «Расцветай в Янино» от 3,75 млн.

Квартал расположен вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга — в 4-х минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» на автомобиле — 12 минут, а до исторического центра Петербурга — 25 минут.

Общая площадь «Расцветай в Янино» — 300 тыс. кв.м. Квартал будет возведен в четыре очереди. Первый этап строительства — шесть домов переменной этажности 9 и 12 этажей.

Конкурентное преимущество проектов ГК «Расцветай» — применение современных технологий строительства, удобные планировки, стильные подъездные холлы и современная благоустроенная придомовая территория. При строительстве объектов в других регионах застройщик руководствуется теми же принципами работы.

По оценке экспертов портала ЕРЗ.РФ, девелоперу присвоен наивысший рейтинг — 5 баллов за соблюдение сроков ввода жилья. Приобретение жилья от застройщика в Санкт-Петербурге — это гарантия того, что все обязательства выполнены вовремя, и покупатель не будет разочарован качеством жилья.

Для жителей «Расцветай в Янино» будет создан променад. На первых этажах домов, расположенных вдоль променада, разместятся семейные рестораны, кафе, пекарни и зона ритейла. Это предоставит жителям квартала разнообразные возможности для досуга и отдыха

Квартал «Расцветай в Янино» — проект комплексного освоения территории, целая экосистема, сформированная по формату «все включено»: все необходимое для комфортной жизни находится в пешей доступности. Зарезервированы земельные участки под школу и два детских сада.

Квартиры сдаются с отделкой white box. Все грязные, шумные работы уже сделаны: залита стяжка пола с шумоизоляцией, выстроены ровные стены, использована улучшенная штукатурка, выполнены все электромонтажные работы.

По ходу строительства, в зависимости от степени готовности объекта, стоимость квадратного метра в проектах такого масштаба только растет, что делает вложения в квартиры «Расцветай в Янино» инвестиционно привлекательными.

«Расцветай в Янино» окружен «зелеными зонами». Рядом с кварталом два парка: Ржевский лесопарк площадью 1800 га и памятник природы «Колтушские высоты». Здесь обустроены четыре экотропы общей протяженностью 25 км, три пеших маршрута и веломаршрут длиной 6,5 км.

В «Расцветай в Янино» представлены квартиры от 24 до 86 кв.м. с разными планировочными решениями.

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