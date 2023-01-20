Магия чисел и правильный настрой: победители раскрыли секрет, как выиграть миллион в лотерею

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В лотереях участвуют многие, но везет далеко не всем. Счастливчики, которые смогли выиграть заветный денежный приз поделись своими секретами выбора победного билета.

Магия чисел

Светлана Васильева в 1248-м тираже «Русского лото» выиграла 1 000 000 рублей. У женщины есть традиция, связанная с лотереями. Каждый раз, когда она возвращается из командировки, привозит домой билет. Однако по иронии судьбы выигрышный билет она приобрела в киоске рядом с домом.

Победительница отметила, что выигрышу предшествовали знаковые совпадения.

«Мы не могли не выиграть! Трансляция розыгрыша проходила 9 сентября, а на следующий день у сына Данилы был день рождения — ему как раз исполнилось девять лет. Это какая-то магия чисел!» — поделилась женщина в беседе с изданием «Аргументы и факты — Челябинск».

Выигрышный пятый билет

В выигрыше электрослесарю из Магнитогорска Эльмире Латыповой помогла интуиция. Она подсказала ей, что на 262-й тираж «Жилищной лотереи» нужно купить не один билет как обычно, а сразу пять. Тактика оказалась победной: женщина выиграла квартиру стоимостью 2 000 000 рублей.

«Я покупала билеты в продуктовом. На одной кассе оставалось четыре билета, но я была намерена купить именно пять. Не поленилась и встала в другую очередь. У последнего билета загнула уголок, чтобы узнать его среди остальных. Удивительно, но именно он и выиграл», — поделилась Эльмира.

Лотерея — достойный подарок

Победу приносят и те билеты, которые были подарены от чистого сердца. Такую теория подтвердила история юриста Дмитрия Петрова. Ко Дню матери он купил всего один лотерейный билет на 1259-й тираж «Русского лото». Подарил маме. Семья Петровых выиграла загородный дом стоимостью 700 000 рублей.

«Я проверял результаты на сайте и не поверил. Затем пересмотрел трансляцию тиража, чтобы убедиться. Очень обрадовался! Думаю, повезло, потому что я сделал подарок самому близкому мне человеку», — рассказал изданию Дмитрий.

«Просто проходила мимо...»

Свой выигрышный билет на 900 000 рублей Фания Новикова купила случайно, проходя мимо лотерейного киоска. Повезло в 1220-м тираже «Русского лото».

«Я шла в банк и решила – почему бы не купить билет. Думала, может выиграю и куплю себе велосипед — давно о нем мечтала, но все не было лишних денег. Получилось даже лучше, чем могла себе представить!» — поделилась женщина.

Напомним, шесть жителей Новосибирской области выиграли в новогоднем розыгрыше «Русского лото» по миллиону рублей. Однако счастливчики до сих пор не обратились за призами.